Возрастное ограничение 18+

В Кольцово спешно раздают собак из частного приюта

10.18 Среда, 6 мая 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В екатеринбургском посёлке сложилась критическая ситуация с небольшим частным приютом для бездомных животных. Подопечных собак приходится срочно пристраивать из-за вынужденного закрытия этого пристанища.

Как поясняет благотворительный фонд «ЗооЗащита», территорию, которую неравнодушные люди — пожилые женщины — пять лет назад обустроили для спасения животных, внезапно потребовали освободить. Новые собственники участка уведомили хозяек приюта, что через две недели здесь не должно остаться ни одной собаки.

Организаторы приюта обустроили его на давно заброшенной территории с забором и полуразрушенными строениями. Они своими силами построили вольеры, где бы собаки могли укрыться от холода и голода. На протяжении пяти лет сердобольные женщины кормили, лечили, стерилизовали собак и убирали территорию. Для них стало полной неожиданностью появление у данного участка хозяина, заявившего требования очистить территорию.

Сейчас в приюте находится 17 собак, которых перевезти некуда — разве что снова выпускать на улицу, от жизни на которой животные уже успели отвыкнуть. Особо большое опасение вызывает судьба собак, имеющих проблемы со здоровьем. Так, среди подопечных есть животное, передвигающееся на трёх лапах, а также собака, перенесшая операцию на позвоночнике (она восстановилась, но полноценно передвигаться не может). Кроме того, в приюте живет лайка, у которой полностью отсутствует иммунитет к пироплазмозу, и она может погибнуть от одного единственного укуса клеща.

Все собаки кольцовского приюта, по словам волонтеров, абсолютно ручные и добрые. Их возраст составляет примерно 4-5 лет. Организаторы приюта в отчаянии обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о любой возможной помощи. Они готовы отвезти собаку в любую точку Свердловской области тем, кто решит взять питомца к себе в квартиру, частный дом или на охрану. В качестве варианта рассматриваются и передержки. Контактный телефон для связи: 89122854067.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Осуждённые исправцентра при тагильской ИК-12 помогли приюту для бездомных животных
05 мая 2026
В посёлке Исток объявился догхантер
28 апреля 2026
Екатеринбургской собачке Матильде будут искать дом после лечения
29 апреля 2026
Уже полторы недели в районе Серовского тракта ищут Ушана
29 апреля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:39 Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге
14:16 Персонажей Булгакова превратят в Екатеринбурге в кукол
12:42 В Свердловской области вырос спрос на зоопсихологов и грумеров
12:34 В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника
12:15 В Екатеринбурге вынесен приговор сбежавшим из СИЗО заключенным
12:09 В Свердловской области резко вырос спрос на студентов-разнорабочих
12:06 Екатеринбургский «Огненный гид» проведёт премьерную экскурсию в День Победы
11:40 Вороватому сладкоежке из Нижнего Тагила назначили срок
11:29 Спрос на сельскохозяйственный и IT-бизнес вырос в Екатеринбурге
11:21 Вспомнить Влада Листьева предлагают в Ельцин-центре
11:02 Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
10:31 Гражданина Экваториальной Гвинеи арестовали с наркотой в Екатеринбурге
10:18 В Кольцово спешно раздают собак из частного приюта
09:54 Школьная столовая в Полевском возобновилась досрочно
21:44 На Свердловской железной дороге готовятся к увеличению происшествий с подростками
20:32 Парк Маяковского станет одной из самых насыщенных мероприятиями площадок в День Победы
19:47 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»
19:27 Два новых детских сада строят в Нижнем Тагиле
19:00 В День Победы в Ельцин-центре прозвучит музыка советских композиторов
17:50 На месте бывшей муниципальной прачечной в Екатеринбурге построят 12-этажный офисник
16:54 Бежавший к губернатору Паслеру оренбуржец объяснил свои мотивы
15:47 Экс-прокурор Кургана станет вице-мэром Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
15:17 В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
14:39 Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге
14:16 Персонажей Булгакова превратят в Екатеринбурге в кукол
12:42 В Свердловской области вырос спрос на зоопсихологов и грумеров
12:34 В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника
12:15 В Екатеринбурге вынесен приговор сбежавшим из СИЗО заключенным
12:09 В Свердловской области резко вырос спрос на студентов-разнорабочих
12:06 Екатеринбургский «Огненный гид» проведёт премьерную экскурсию в День Победы
11:40 Вороватому сладкоежке из Нижнего Тагила назначили срок
11:29 Спрос на сельскохозяйственный и IT-бизнес вырос в Екатеринбурге
11:21 Вспомнить Влада Листьева предлагают в Ельцин-центре
11:02 Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
10:31 Гражданина Экваториальной Гвинеи арестовали с наркотой в Екатеринбурге
10:18 В Кольцово спешно раздают собак из частного приюта
09:54 Школьная столовая в Полевском возобновилась досрочно
21:44 На Свердловской железной дороге готовятся к увеличению происшествий с подростками
20:32 Парк Маяковского станет одной из самых насыщенных мероприятиями площадок в День Победы
19:47 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»
19:27 Два новых детских сада строят в Нижнем Тагиле
19:00 В День Победы в Ельцин-центре прозвучит музыка советских композиторов
17:50 На месте бывшей муниципальной прачечной в Екатеринбурге построят 12-этажный офисник
16:54 Бежавший к губернатору Паслеру оренбуржец объяснил свои мотивы
15:47 Экс-прокурор Кургана станет вице-мэром Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
15:17 В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK