В Кольцово спешно раздают собак из частного приюта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургском посёлке сложилась критическая ситуация с небольшим частным приютом для бездомных животных. Подопечных собак приходится срочно пристраивать из-за вынужденного закрытия этого пристанища.Как поясняет благотворительный фонд «ЗооЗащита», территорию, которую неравнодушные люди — пожилые женщины — пять лет назад обустроили для спасения животных, внезапно потребовали освободить. Новые собственники участка уведомили хозяек приюта, что через две недели здесь не должно остаться ни одной собаки.Организаторы приюта обустроили его на давно заброшенной территории с забором и полуразрушенными строениями. Они своими силами построили вольеры, где бы собаки могли укрыться от холода и голода. На протяжении пяти лет сердобольные женщины кормили, лечили, стерилизовали собак и убирали территорию. Для них стало полной неожиданностью появление у данного участка хозяина, заявившего требования очистить территорию.Сейчас в приюте находится 17 собак, которых перевезти некуда — разве что снова выпускать на улицу, от жизни на которой животные уже успели отвыкнуть. Особо большое опасение вызывает судьба собак, имеющих проблемы со здоровьем. Так, среди подопечных есть животное, передвигающееся на трёх лапах, а также собака, перенесшая операцию на позвоночнике (она восстановилась, но полноценно передвигаться не может). Кроме того, в приюте живет лайка, у которой полностью отсутствует иммунитет к пироплазмозу, и она может погибнуть от одного единственного укуса клеща.Все собаки кольцовского приюта, по словам волонтеров, абсолютно ручные и добрые. Их возраст составляет примерно 4-5 лет. Организаторы приюта в отчаянии обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о любой возможной помощи. Они готовы отвезти собаку в любую точку Свердловской области тем, кто решит взять питомца к себе в квартиру, частный дом или на охрану. В качестве варианта рассматриваются и передержки. Контактный телефон для связи: 89122854067. Мероприятие для возрастной категории 18+