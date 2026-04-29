Персонажей Булгакова превратят в Екатеринбурге в кукол

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в двенадцатый раз пройдёт Всероссийский конкурс авторских художественных кукол. В этот раз мероприятие будет посвящено творчеству Михаила Булгакова.Организатором ежегодного события выступает АНО «Территория авторских кукол». Главная цель проекта — проведение всероссийских конкурсов-выставок, посвященных уникальному искусству создания авторских кукол. Тема конкурса 2026 года — это литературные герои мира знаменитого писателя Михаила Булгакова. Участники должны создавать в виде кукол известных персонажей из книг писателя.Итоговая выставка лучших работ традиционно откроется в Свердловском областном краеведческом музее, в выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, улица Малышева, 46). Посетители увидят многогранный мир авторской куклы и через художественные образы смогут пройти путь к старым фотографиям и событиям прошлого. Зрителям также предложат сверить свои впечатления от литературных произведений с идеями художников.Торжественное открытие конкурса и выставки состоится 15 мая 2026 года в 16.00. Сама экспозиция будет работать для всех желающих с 15 мая по 26 июля. Мероприятие для возрастной категории 18+