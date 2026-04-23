Изящные иллюстрации к книгам Крапивина стали основой выставки в Екатеринбурге
Иллюстрация: Евгения Стерлигова / sterligova-art.ru
Ценители книг легендарного уральского писателя Владислава Крапивина хорошо знакомы и с творчеством Евгении Стерлиговой. Именно её графическими работами — воздушными, изящными — чаще всего иллюстрировались детские романы и повести писателя.
Сейчас в Екатеринбурге появилась возможность увидеть графику Евгении Стерлиговой не в печатных изданиях, а в подлинниках: в городе открылась её выставка. Как поясняют организаторы выставки, событие приурочено сразу к двум юбилейным датам: в этом году крапивинский отряд «Каравелла» отмечает 65-летие, а Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи празднует десять лет с момента присвоения ей имени Владислава Крапивина.
Именно в «Крапивинке» (так в народе называют библиотеку) демонстрируются уникальные работы художницы Евгении Стерлиговой, сотрудничавшей с писателем более полувека. Художница проиллюстрировала практически все его произведения. А про знакомство с Крапивиным она сейчас вспоминает так: «Не всем так везёт, как повезло мне в своё время. Я больше всего на свете люблю книги, и тут мне дали рукопись писателя, о котором я даже не слышала».
Как поясняет издание «Культура Урала», той первой книгой для Стерлиговой стал «Лётчик для особых поручений». Художница сделала к этому произведению иллюстрации и настояла на том, чтобы лично предложить их Крапивину. Так и завязалось их сотворчество.
Но Крапивин был не единственным автором, для которого рисовала Евгения Стерлигова. Всего она оформила больше 160 книг, в том числе — братьев Стругацких, Кира Булычёва, Сергея Лукьяненко. Её графику можно было увидеть в журнале «Уральский следопыт». А помимо этого, Стерлигова рисовала мумий-троллей для известных мультфильмов Свердловской киностудии.
Вход на выставку графики Евгении Стерлиговой в «Крапивинке» свободный. Библиотека располагается по адресу: Екатеринбург, Карла Либкнехта, 8. Мероприятие для возрастной категории 18+
В Екатеринбурге откроется новая арт-резиденция
26 апреля 2026
26 апреля 2026
В Екатеринбурге появился Дом молодёжи РЖД
30 апреля 2026
30 апреля 2026