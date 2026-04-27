Екатеринбуржцев приглашают полюбоваться спорными шедеврами архитектуры
В воскресенье, 3 мая, в Екатеринбурге состоится необычная архитектурная прогулка по важным и спорным архитектурным объектам 1990-х годов. Участники сами смогут оценить — портят ли эти строения облик города или добавляют ему «изюминки».
Прогулка стартует в 14.00 от пешеходного перехода около Театра кукол. Далее она проследует до Атриума, который станет иллюстрацией того, как при строительстве проявлял себя капитализм с «человеческим лицом». Экскурсия затронет тему показной роскоши на фасадах — те самые «понты», без которых невозможно представить архитектуру «лихих» девяностых. Отдельный пункт программы — архитектурный бодипозитив, то есть честный разговор о несовершенстве и смелости форм. Гид предложит поразмышлять, стали ли дома того времени крепостями для новых хозяев жизни. Участники обсудят синагогу, костёл и узнают, что означает термин «капиталистический романтизм».
Организаторы «архитектурной» прогулки обещают минимум наукообразного искусствоведения и считают, что она будет интересна всем — от новичков до бывалых исследователей города. Подробнее — по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
