В Екатеринбурге продолжается приём заявок на участие в форуме «ArtНавигатор»

13.21 Среда, 28 января 2026
Фото предоставлено организаторами
В Екатеринбурге принимают заявки на участие во Всероссийском форуме юных дарований «ArtНавигатор», организованным благотворительным фондом «Дети России». Сам форум пройдёт 22 и 23 апреля. Мероприятие без возрастных ограничений.

Заявки на участие принимаются до 2 марта 2026 года в четырёх номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Для юных журналистов и художников заданы две темы: «Год единства народов России» и «Технологический прогресс, который меняет всё вокруг».

Работы предоставляются в электронном виде:
– для картин – фото;
– для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений;
– для журналистских материалов тексты, либо ссылки на публикации.

Форму для подачи заявок можно найти на сайте фонда.

Цель форума помочь одарённым детям найти верный жизненный путь и показать свои таланты.

«Дарить детям полное погружение в мир творчества. Возможность лучше узнать о любимом искусстве и новые инструменты, чтобы состояться в этой сфере. С радостью видим, как форум помогает достигать этих целей. Получаем самые тёплые душевные отклики от его участников и благодарность за новые грани мастерства»,

– отметила Юлия Нутенко, директор фонда.


В марте жюри выберет лучшие работы, и обладатели наивысших баллов смогут получить приглашение на очную часть форума, которая состоится в Екатеринбурге.

Форум «ArtНавигатор» проводится четвёртый год, ожидая вновь собрать более 200 детей из разных уголков России. Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки. Узнать больше о положениях конкурса, условиях участиях и требованиях к работам можно на сайте фонда «Дети России».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
