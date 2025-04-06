Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
14 апреля, понедельник, 20.00
Внутри Льюина Дэвиса
Показ фильма братьев Коэнов на английском языке с русскими субтитрами. История фолк-музыканта, который пытается пробиться в Нью-Йорке 1960-х.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 350₽
15 апреля, вторник, 20.00
«По шарам!» Интеллектуальная игра
Викторина по правилам брейн-ринга с авторскими дополнениями. Команды — от 4 до 6 человек.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 600₽ с игрока, по регистрации: ссылка
16 апреля, среда, 19.30
Спектакль «27»
Пластический спектакль о рок-звезде как символе внутреннего конфликта между творчеством и славой.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 от 1000₽
17 апреля, четверг, 19.00
Спектакль «Бухта Тайдзи»
История девушки, переживающей распад семьи. Спектакль о хрупкой реальности, попытке изменить судьбу и сохранить себя.
📍 Камерный театр (Пролетарская, 18)
💸 от 850₽
18 апреля, пятница, 19.00
Мастер-класс по созданию открыток на самодельной бумаге
Участники создадут по 2–3 открытки с текстами на печатной машинке или трафаретах, оформленных в коллажной технике. Все материалы предоставляются.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽, по регистрации
19 апреля, суббота, 19.00
Снег в моем дворе. Киноклуб
Показ фильма «Снег в моем дворе» и обсуждение с режиссёром Бакуром Бакурадзе по Zoom.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 400₽
20 апреля, воскресенье, 19.00
Премьера спектакля «Б.Р.»
Сценическое посвящение Борису Рыжему. В постановке участвуют артисты МХТ, Большого театра, театра Бориса Эйфмана и музыканты euphoria orchestra.
📍 Свердловская киностудия Екатеринбург (Ленина, 50Ж)
💸 от 2000₽
Внутри Льюина Дэвиса
Показ фильма братьев Коэнов на английском языке с русскими субтитрами. История фолк-музыканта, который пытается пробиться в Нью-Йорке 1960-х.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 350₽
15 апреля, вторник, 20.00
«По шарам!» Интеллектуальная игра
Викторина по правилам брейн-ринга с авторскими дополнениями. Команды — от 4 до 6 человек.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 600₽ с игрока, по регистрации: ссылка
16 апреля, среда, 19.30
Спектакль «27»
Пластический спектакль о рок-звезде как символе внутреннего конфликта между творчеством и славой.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 от 1000₽
17 апреля, четверг, 19.00
Спектакль «Бухта Тайдзи»
История девушки, переживающей распад семьи. Спектакль о хрупкой реальности, попытке изменить судьбу и сохранить себя.
📍 Камерный театр (Пролетарская, 18)
💸 от 850₽
18 апреля, пятница, 19.00
Мастер-класс по созданию открыток на самодельной бумаге
Участники создадут по 2–3 открытки с текстами на печатной машинке или трафаретах, оформленных в коллажной технике. Все материалы предоставляются.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽, по регистрации
19 апреля, суббота, 19.00
Снег в моем дворе. Киноклуб
Показ фильма «Снег в моем дворе» и обсуждение с режиссёром Бакуром Бакурадзе по Zoom.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 400₽
20 апреля, воскресенье, 19.00
Премьера спектакля «Б.Р.»
Сценическое посвящение Борису Рыжему. В постановке участвуют артисты МХТ, Большого театра, театра Бориса Эйфмана и музыканты euphoria orchestra.
📍 Свердловская киностудия Екатеринбург (Ленина, 50Ж)
💸 от 2000₽
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