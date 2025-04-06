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Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?

15.44 Воскресенье, 13 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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14 апреля, понедельник, 20.00
Внутри Льюина Дэвиса
Показ фильма братьев Коэнов на английском языке с русскими субтитрами. История фолк-музыканта, который пытается пробиться в Нью-Йорке 1960-х.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 350₽

15 апреля, вторник, 20.00
«По шарам!» Интеллектуальная игра
Викторина по правилам брейн-ринга с авторскими дополнениями. Команды — от 4 до 6 человек.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 600₽ с игрока, по регистрации: ссылка

16 апреля, среда, 19.30
Спектакль «27»
Пластический спектакль о рок-звезде как символе внутреннего конфликта между творчеством и славой.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 от 1000₽

17 апреля, четверг, 19.00
Спектакль «Бухта Тайдзи»
История девушки, переживающей распад семьи. Спектакль о хрупкой реальности, попытке изменить судьбу и сохранить себя.
📍 Камерный театр (Пролетарская, 18)
💸 от 850₽

18 апреля, пятница, 19.00
Мастер-класс по созданию открыток на самодельной бумаге
Участники создадут по 2–3 открытки с текстами на печатной машинке или трафаретах, оформленных в коллажной технике. Все материалы предоставляются.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽, по регистрации

19 апреля, суббота, 19.00
Снег в моем дворе. Киноклуб
Показ фильма «Снег в моем дворе» и обсуждение с режиссёром Бакуром Бакурадзе по Zoom.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 400₽

20 апреля, воскресенье, 19.00
Премьера спектакля «Б.Р.»
Сценическое посвящение Борису Рыжему. В постановке участвуют артисты МХТ, Большого театра, театра Бориса Эйфмана и музыканты euphoria orchestra.
📍 Свердловская киностудия Екатеринбург (Ленина, 50Ж)
💸 от 2000₽

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
15:58 В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра
15:44 Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
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13:57 В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
12:52 В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»
11:50 В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к трём населённым пунктам
11:22 Екатеринбургские волонтёры откопали котёнка из-под земли, чтобы у него появился новый дом
16:28 В Свердловской области за сутки произошло 119 аварий, один человек получил травмы
15:42 Мокрый снег, ветер и гололёд: в Свердловской области ждут сложные погодные условия
15:08 В Екатеринбурге суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в похищении и убийстве ребенка
14:27 Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге
13:42 Порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Свердловской области
13:22 В Екатеринбурге 16-летняя самокатчица попала в больницу по пути в школу
12:28 «Это не подарок»: житель Режа отсудил 90 тысяч у случайного получателя перевода
11:49 Мошенники попытались обмануть уральского драматурга Николая Коляду
11:21 В Серове загорелась квартира в девятиэтажке: спасены два человека
10:37 В екатеринбургском СИЗО-1 нашли шприцы и свёрток с неизвестным веществом
21:21 Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней
20:54 Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
20:27 В Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов памятника Борису Рыжему
19:52 Судебный спор между «Уральской пчёлкой» и дочкой «Газпрома» разрешился в пользу пасеки
19:44 Менее трети вчерашних пожаров в Свердловской области пришлись на жилой сектор
19:27 Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор
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