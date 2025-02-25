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Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Учёные уже давно фиксируют аномальные изменения в климате. О том, как уже изменился климат и какие последствия уже видят климатологи, рассказал проректор Сибирского федерального университета по перспективным проектам, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верховцев в интервью Newslab.
Так, с его слов, климат ощутимо ускорился. Те изменения, которые ранее занимали тысячи и миллионы лет, со слов учёного, теперь укладываются в десятилетия.
Происходит разбалансировка в ветровой обстановке. Ураганы, с которыми люди сталкивались раз в десять лет, стали происходить каждый год по нескольку раз.
На севере климатологи стали чаще относительно XX века наблюдать редкие явления – волны тепла. Из-за них на поверхности земли образуется корка снега, которую дикий северный олень не может пробить, и в результате начинает голодать. Ещё одной угрозой для оленей стало увеличение количества мошек и комаров, которых становится настолько много, что они забивают животным дыхательные пути. Вследствие страдают и малочисленные народы Севера.
И это не единственный случай. Так, в Красноярском крае стали появляться нехарактерные для него вредители. На этом фоне местные сельские хозяйства начинают опасаться появления колорадского жука.
Ещё одним последствием стало изменение характера лесных пожаров, которые стали вспыхивать чаще, а их площадь стала больше, чем это было раньше.
В прошлые годы пик пожаров приходился на весну. В это время года природные пожары не так страшны для лесов, так как после оттаивания почвы, как утверждает учёный, на гари всё начинает лучше расти. Летние и осенние пожары напротив приводят к гибели лесов.
Прочитать интервью полностью можно здесь.
Так, с его слов, климат ощутимо ускорился. Те изменения, которые ранее занимали тысячи и миллионы лет, со слов учёного, теперь укладываются в десятилетия.
Происходит разбалансировка в ветровой обстановке. Ураганы, с которыми люди сталкивались раз в десять лет, стали происходить каждый год по нескольку раз.
«Из-за общей разбалансировки происходят пиковые осадки или, наоборот, засухи, да и те самые температурные качели (перепады от +5 до −20 °С за раз) тоже. Они приводят к гололедице на дорогах, перекрытию даже федеральных трасс»,
– рассказывает учёный.
На севере климатологи стали чаще относительно XX века наблюдать редкие явления – волны тепла. Из-за них на поверхности земли образуется корка снега, которую дикий северный олень не может пробить, и в результате начинает голодать. Ещё одной угрозой для оленей стало увеличение количества мошек и комаров, которых становится настолько много, что они забивают животным дыхательные пути. Вследствие страдают и малочисленные народы Севера.
И это не единственный случай. Так, в Красноярском крае стали появляться нехарактерные для него вредители. На этом фоне местные сельские хозяйства начинают опасаться появления колорадского жука.
Ещё одним последствием стало изменение характера лесных пожаров, которые стали вспыхивать чаще, а их площадь стала больше, чем это было раньше.
В прошлые годы пик пожаров приходился на весну. В это время года природные пожары не так страшны для лесов, так как после оттаивания почвы, как утверждает учёный, на гари всё начинает лучше расти. Летние и осенние пожары напротив приводят к гибели лесов.
Прочитать интервью полностью можно здесь.
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