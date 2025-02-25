Учёные связывают температурные качели с ускорением климата

– рассказывает учёный.

«Из-за общей разбалансировки происходят пиковые осадки или, наоборот, засухи, да и те самые температурные качели (перепады от +5 до −20 °С за раз) тоже. Они приводят к гололедице на дорогах, перекрытию даже федеральных трасс»,