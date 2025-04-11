В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова





– сказал Карапетян. «Наш фильм не связан с печально известной историей гибели группы Дятлова, но абстрагироваться от этой темы мы не смогли. Оказавшись на месте, где была установлена палатка, конечно, обсуждали эти события. Как отметил руководитель экспедиции Алексей Силиванов, мы в какой-то степени продолжили работу дятловцев, ведь они тоже занимались туризмом и шли по маршруту»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные в Екатеринбурге показали документальный фильм Роберта Карапетяна «Большая уральская тропа: перевал Дятлова», предлагающего взглянуть на перевал Дятлова, как на часть туристического маршрута.Картина рассказывает о том, как прошла экспедиция на перевал Дятлова, целью которой была маркировка маршрута к самой северной точке Большой уральской тропы, как организовывали свой быт её участники и с какими трудностями им пришлось столкнуться.Тема самой трагедии в фильме практически не затрагивается. По словам Роберта Карапетяна, они сознательно ушли от темы гибели группы Дятлова, чтобы показать красоту северного Урала и рассказать о туристическом маршруте до перевала Дятлова.Сама экспедиция заняла девять дней. За это время команда Большой уральской тропы прошла пешком 115 километров, частично повторяя маршрут дятловцев. Каждый из участников экспедиции нёс за собой 25-килограммовый рюкзак, преодолевая болота, буреломы и курумники.