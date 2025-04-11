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В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова

12.31 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В минувшие выходные в Екатеринбурге показали документальный фильм Роберта Карапетяна «Большая уральская тропа: перевал Дятлова», предлагающего взглянуть на перевал Дятлова, как на часть туристического маршрута.

Картина рассказывает о том, как прошла экспедиция на перевал Дятлова, целью которой была маркировка маршрута к самой северной точке Большой уральской тропы, как организовывали свой быт её участники и с какими трудностями им пришлось столкнуться.

Тема самой трагедии в фильме практически не затрагивается. По словам Роберта Карапетяна, они сознательно ушли от темы гибели группы Дятлова, чтобы показать красоту северного Урала и рассказать о туристическом маршруте до перевала Дятлова.

«Наш фильм не связан с печально известной историей гибели группы Дятлова, но абстрагироваться от этой темы мы не смогли. Оказавшись на месте, где была установлена палатка, конечно, обсуждали эти события. Как отметил руководитель экспедиции Алексей Силиванов, мы в какой-то степени продолжили работу дятловцев, ведь они тоже занимались туризмом и шли по маршруту»,

– сказал Карапетян.


Сама экспедиция заняла девять дней. За это время команда Большой уральской тропы прошла пешком 115 километров, частично повторяя маршрут дятловцев. Каждый из участников экспедиции нёс за собой 25-килограммовый рюкзак, преодолевая болота, буреломы и курумники.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
13:09 Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
15:58 В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра
15:44 Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
14:26 В Каменске-Уральском ограничат движение на ж/д переезде из-за аварийных работ
13:57 В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
12:52 В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»
11:50 В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к трём населённым пунктам
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