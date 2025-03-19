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После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты

Коротко об одном из крупнейших политических скандалов в стране

20.00 Четверг, 20 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
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В среду, 19 марта, в Турции был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представитель оппозиционной партии, которого называют главным возможным конкурентом действующего главы государства Эрдогана на президентских выборах.

По официальной версии дело Имамоглу связано с коррупционным расследованием в отношении муниципальной власти, вместе с мэром было задержано беспрецедентное число подозреваемых — были выданы ордера на арест 106 человек, писали накануне местные издания. Между тем, представители оппозиционной Республиканской народной партии считают задержание своего соратника политическим и связывают дело о коррупции с желанием воспрепятствовать выдвижению Имамоглу на президентских выборах.

Что известно о ситуации в стране

После задержания мэра Стамбула в тот же день в крупнейших городах страны вспыхнули массовые протесты. Митингующие выходили к правительственным зданиям, скандируя лозунги с требованием освободить мэра и прекратить «политическое преследование». В Анкаре сотни сторонников Имамоглу, в том числе депутаты оппозиционной партии, прошли маршем к зданию министерства юстиции.

Студенты вышли на стихийный протест на территории Стамбульского университета. Сообщается, что полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Также несколько сотен жителей провели акцию протеста у здания Ближневосточного технического университета. На призыв силовиков разойтись, наиболее радикально настроенные демонстранты забросали полицию камнями, пишут СМИ. Пятеро полицейских получили ранения.

По решению властей, на территории Стамбула до 23 марта запрещены все массовые мероприятия и демонстрации, перекрыты некоторые центральные станции метро. На фоне протестов появились сообщения о сбоях в работе интернета, соцсетей и мессенджеров.

Позже в МВД страны заявили об аресте 37 человек, которых считают авторами «провокационных постов в социальных сетях». По данным ведомства, всего было выявлено более 260 подозреваемых в этом.

В Минюсте призвали не обращать внимание на «провокации» и призывы выходить на улицы. Между тем, представители оппозиционной партии утверждают, что намерены выйти на очередной протест в ближайшее воскресенье. Также в некоторых изданиях сообщается о «кастрюльной революции» — жители Стамбула в ответ на запрет демонстраций гремели посудой в своих квартирах.

В ведущих мировых СМИ задержание мэра Стамбула связывают с президентскими выборами и политическим давлением. В администрации Эрдогана называют подобные заявления «необоснованной клеветой». В Минюсте страны утверждают, что процесс и расследование дела Имамоглу никак не связаны с действующим президентом. Эрдоган публично пока не комментировал ситуацию.

Сам задержанный мэр Имамоглу заявил, что «не намерен сдаваться». Также он призвал судебные власти не молчать и «принять меры против горстки коллег», которые, по его мнению, «разрушили турецкую судебную систему».

Задержание мэра и массовые волнения в стране моментально сказались на экономической ситуации. Доллар по отношению к турецкой лире накануне резко вырос более чем на 11% и впервые поднялся выше 41 лиры.

Реакция РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг заявил, что РФ «никогда не вмешивается в чужие внутренние дела». Так он ответил на вопрос журналистов о ситуации в Турции и о том, может ли сложившаяся обстановка стать поводом для разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Российским туристам рекомендовали избегать мест скопления людей в городах Турции и следить за новостями. Профильные турпорталы между тем пишут, что некоторые россияне «подумывают» о том, чтобы отказаться от запланированного отпуска в этой стране.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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