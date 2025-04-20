Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС

Фотографии предоставлены МТС





– рассказал Андрей Елизаров. «Мечтой об актерской карьере живут тысячи подростков, но в театральные вузы, особенно столичные, поступают только десятки из них. Одного таланта для этого мало, нужно умение справляться с волнением, нужен "выигрышный" материал для показа, нужна готовность к выполнению любых заданий приёмной комиссии. Всему этому можно научиться на бесплатных видео-уроках от мастеров ГИТИСа на платформе "Поколения М"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сразу шесть юных артистов из Свердловской области получили рекомендации для поступления в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Москве после прослушивания в рамках проекта «Поколение М».Как рассказали Вечерним ведомостям в Цифровой экосистеме МТС, сотрудничающей с институтом, прослушивания проводятся шестой год подряд, но впервые за все годы существования проекта сразу шесть из двадцати четырёх человек, которые получают одобрение мастера – старшего преподавателя кафедры актёрского мастерства ГИТИС, артиста театра и кино Андрея Оганяна, оказались жителями Свердловской области.Рекомендации заслужили Алина Касымова, Вероника Карасева, Кира Горевая, Павел Мазовецкий и Савелий Зуев из Екатеринбурга, а также Елизавета Боташева из Нижнего Тагила.Теперь будущие артисты, отмеченные мастером, смогут принять участие во вступительных экзаменах в вуз сразу со второго тура.Всего же в прослушивании приняли участие 183 абитуриента из Уральского и Сибирского Федеральных округов. Онлайн-отбор проводился на платформе МТС Линк.По мнению директора МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, сотрудничество МТС и ГИТИС в рамках образовательного проекта «Поколение М» – это один из самых эффективных способов поддержки творческой молодёжи.Онлайн-прослушивания ежегодно проводятся в весенний период. Они не только дают шанс получить рекомендацию и проскочить первый тур, но и взвесить свои шансы на поступление.По мнению актрисы Камерного театра и педагога театральной студии «Триоль» Наталии Ивановой, две воспитанницы которой в этом году успешно прошли онлайн-отбор в ГИТИС, поступить в театральный вуз настолько же трудно, насколько нелегко стать космонавтом. С её слов, конкурс на актёрский факультет в ГИТИС, особенно среди девочек, доходит до тысячи человек на место, и чтобы оказаться замеченным нужно подготовиться лучше других. Именно поэтому она считает, что подобные онлайн-консультации дают юным талантам фору.Подчеркивается, что в 2024 году из двадцати двух бюджетных мест на актёрский факультет ГИТИСа пять заняли участники проекта «Поколение М» из разных регионов.