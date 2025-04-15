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В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 21 апреля 2025 года, в Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье 275 УК РФ – «государственная измена». Региональная прокуратура сообщает, что к лишению свободы приговорили российского гражданина Евгения Вараксина.
В частности, речь идёт о денежном переводе международной организации (какой именно не уточнятся), средства которой направлялись на помощь ВСУ.
Областной суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Евгения Вараксина к 12 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Напомним, ранее Свердловский областной суд приговорил к такому же сроку уроженку уральской столицы с гражданством США Ксению Карелину, которая в феврале 2022 года перевела деньги в один из украинских благотворительных фондов. В этом месяце Карелину передали США.
«В судебном заседании установлено и документально подтверждено, что Вараксин в апреле 2022 года, проживая на территории Польши, оказал финансовую помощь представителям ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»,
– говорится в сообщении ведомства.
В частности, речь идёт о денежном переводе международной организации (какой именно не уточнятся), средства которой направлялись на помощь ВСУ.
Областной суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Евгения Вараксина к 12 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Напомним, ранее Свердловский областной суд приговорил к такому же сроку уроженку уральской столицы с гражданством США Ксению Карелину, которая в феврале 2022 года перевела деньги в один из украинских благотворительных фондов. В этом месяце Карелину передали США.
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