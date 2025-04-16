Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» привлечена к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о защите прав инвалидов. По результатам проверки, проведённой Егоршинской транспортной прокуратурой, были выявлены грубые нарушения в обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры на станции Ирбит.Как установили проверяющие, здание вокзала не соответствует минимальным стандартам доступности: отсутствуют таблички со шрифтом Брайля, входной пандус оснащён ограждением и поручнями лишь с одной стороны, в помещениях нет устройства для вызова персонала. Кроме того, билетные кассы не адаптированы для обслуживания людей, передвигающихся в инвалидных колясках.Нарушения были квалифицированы как уклонение от исполнения требований по обеспечению доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан. По постановлению транспортной прокуратуры, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта привлекла ОАО «РЖД» к ответственности по статье 9.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Компании назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.Прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений.