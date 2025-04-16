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Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области

16.52 Понедельник, 21 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Ещё один природный пожар зарегистрировали лесные пожарные в Свердловской области. Его ликвидировали вчера.

Об этом гласят данные из оперативной сводки ФБУ «Авиалесоохраны» за воскресенье. По информации лесопожарной службы, 21 апреля на территории России было ликвидировано 63 лесных пожара в Калужской, Амурской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Московской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Тверской областях, а также республиках Башкортостан, Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях.

Это уже четвёртый пожар с тех пор, как в Свердловской области объявили пожароопасный сезон. Предыдущий пожар был зарегистрирован и ликвидирован в регионе в минувшую пятницу, 18 апреля. До этого возгорание фиксировалось 15 апреля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
11:59 Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах
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09:25 Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
16:26 Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании
15:23 В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
14:25 Миллиардер Роман Абрамович был замечен в Екатеринбурге на спектакле о Борисе Рыжем
14:09 В Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима
13:43 В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота
12:48 В Свердловской области ликвидированы 23 пожара за сутки
11:18 18-летний екатеринбуржец врезался в столб на квадроцикле и оказался в реанимации
10:33 Водитель врезался в ограждение, перевернулся и скрылся с места ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень
10:22 Куда сходить в Свердловской области с 21 по 27 апреля: кино, нейрогимнастика и концерт
17:17 В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы
16:56 В Ревде полицейскую пытались обмануть мошенники через начальника отдела, который в этот момент находился рядом
15:47 В Свердловской области возбудили уголовное дело после пожара в Ревде, где погибли два человека
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