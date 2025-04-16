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Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё один природный пожар зарегистрировали лесные пожарные в Свердловской области. Его ликвидировали вчера.
Об этом гласят данные из оперативной сводки ФБУ «Авиалесоохраны» за воскресенье. По информации лесопожарной службы, 21 апреля на территории России было ликвидировано 63 лесных пожара в Калужской, Амурской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Московской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Тверской областях, а также республиках Башкортостан, Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях.
Это уже четвёртый пожар с тех пор, как в Свердловской области объявили пожароопасный сезон. Предыдущий пожар был зарегистрирован и ликвидирован в регионе в минувшую пятницу, 18 апреля. До этого возгорание фиксировалось 15 апреля.
Об этом гласят данные из оперативной сводки ФБУ «Авиалесоохраны» за воскресенье. По информации лесопожарной службы, 21 апреля на территории России было ликвидировано 63 лесных пожара в Калужской, Амурской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Московской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Тверской областях, а также республиках Башкортостан, Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях.
Это уже четвёртый пожар с тех пор, как в Свердловской области объявили пожароопасный сезон. Предыдущий пожар был зарегистрирован и ликвидирован в регионе в минувшую пятницу, 18 апреля. До этого возгорание фиксировалось 15 апреля.
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