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Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании

16.26 Воскресенье, 20 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своём пасхальном послании затронул тему миграции. Текст обращения опубликован на официальном сайте Екатеринбургской епархии.

По мнению митрополита, в Россию «беспрестанным многотысячным потоком едут люди», которым чужда культура и религиозная традиция Святой Руси. В обращении говорится, что мигранты не разделяют опыт мирного сосуществования народов разных вер, сложившийся в стране, и воспринимают его как «пережиток и анахронизм».

Митрополит утверждает, что «многие из них едут не для того, чтобы жить с нами, а чтобы жить вместо нас». По его словам, радикально настроенные приезжие могут представлять угрозу не только для христианства, но и для «мирного традиционного российского ислама».

В послании также сказано, что некоторые чиновники участвуют в коррумпированной выдаче паспортов, а суды вместо борьбы с радикализмом «наказывают тех, кто ему противостоит». Упоминаются и отдельные случаи конфликтов с участием военнослужащих, вернувшихся с фронта.

Многочисленные радикально настроенные люди, открыто презирающие наши традиции и не причастные нашей тысячелетней культуре, представляют огромное испытание на крепость для всей нашей цивилизации русского мира. Коррумпированные чиновники раздают им паспорта, продажные судьи вместо того, чтобы справедливо наказывать радикалов, наказывают тех, кто им противостоит. Доходит до того, что избиениям со стороны осмелевших гостей подвергаются наши раненые воины, возвращающиеся на лечение домой,
— написано в обращение

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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