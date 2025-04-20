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В Екатеринбурге из автомагазина вынесли кота-продавца
Фото: «Четвёртый канал» («детское» фото пропавшего кота)
В Екатеринбурге из автомагазина на Куйбышева, 48 унесли кота, который там жил и «работал». Сотрудники магазина просят его вернуть.
Как сообщается в телеграм-канале «Четвёртого канала», кот по имени Мося (полное имя Москвич) жил там с октября и был пушистым талисманом магазина. Однако однажды он пропал. Сотрудники магазина отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что его забрал один из покупателей.
Сотрудники автомагазина просят вернуть кота, подчеркивая, что он не бездомный.
Как сообщается в телеграм-канале «Четвёртого канала», кот по имени Мося (полное имя Москвич) жил там с октября и был пушистым талисманом магазина. Однако однажды он пропал. Сотрудники магазина отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что его забрал один из покупателей.
«Судя по записям с камер видеонаблюдения, Мося подошёл к покупателю – тот поиграл с ним, взял на руки и уехал вместе с ним»,
– пишет ресурс.
Сотрудники автомагазина просят вернуть кота, подчеркивая, что он не бездомный.
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