В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Число незаполненных должностей в Министерстве внутренних дел России достигло 172 тысяч, увеличившись за год более чем на 33 тысячи. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД.Кадровый кризис затронул практически все подразделения. Так, за шесть лет состав участковых уполномоченных полностью обновился, а за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой более 10 лет. В 39 территориальных органах некомплект превышает 20%, а в некоторых районных отделах, в том числе в Москве, вакантны свыше половины должностей. По словам министра, аналогичная ситуация складывается и на городском уровне — в управлении МВД по Екатеринбургу нехватка кадров составляет 30%.За последние пять лет количество выставляемых нарядов сократилось на четверть. Причина — массовый отток кадров, усугубляемый нагрузкой и переработками. Показательно, что 40% сотрудников покидают службу, не получив права на пенсию. Женщины составляют треть личного состава МВД, а в отдельных регионах этот показатель достигает 50%.В условиях дефицита кадров МВД делает ставку на подготовку новых специалистов: в 72 регионах России активно открываются кадетские полицейские классы. Только за последнее время их число превысило полторы тысячи.