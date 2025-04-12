«ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамиле дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поставлена точка в громком судебном разбирательстве, в ходе которого энергетическую компанию АО «ЭнергосбыТ Плюс» обязали выплатить пострадавшему жителю Арамиля крупную сумму. У мужчины в результате скачка напряжения сгорел дом.Пожар произошёл в августе 2023 года. Пламя полностью уничтожило дом и находившееся в нём имущество. Владелец жилья утверждал, что возгорание было вызвано резким скачком напряжения в электросети. Не дождавшись помощи от поставщика электроэнергии, мужчина обратился в суд с требованием взыскать с компании АО «ЭнергосбыТ Плюс» сумму ущерба — 6 889 180 рублей. Сумма эта включала стоимость восстановления дома, возмещение сгоревших вещей, оплату демонтажа сгоревших конструкций, компенсацию морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей.На судебных заседаниях представители «ЭнергосбыТ Плюс» утверждали, что их роль ограничивается продажей электроэнергии, а ответственность за качество поставляемой энергии несут сетевые компании. В спор также были вовлечены АО «Облкоммунэнерго» и ПАО «Россети Урал», которые перекладывали ответственность друг на друга. Тем не менее, суд Кировского района Екатеринбурга после изучения всех обстоятельств дела пришёл к выводу о справедливости требований истца. Часть исковых требований была удовлетворена: суд постановил взыскать с АО «ЭнергосбыТ Плюс» 5 032 000 рублей за дом, 579 480 рублей за имущество, 1 000 700 рублей на демонтаж, 20 000 рублей за моральный вред, а также штраф в 500 000 рублей и судебные расходы в размере 118 560 рублей.Обжалование судебного решения не изменило итог. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда не нашла оснований для пересмотра и оставила решение без изменений. Теперь энергетическая компания обязана выплатить погорельцу 6 750 740 рублей.