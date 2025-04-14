В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом





– рассказали в ведомстве. «Сейчас идёт 44-й день после пересадки. Она находится вместе с мамой в пансионате Центра детской онкологии и гематологии. Адаптация будет проходить около трех месяцев. Девочка строит планы на будущее и хочет переехать в Екатеринбург, чтобы стать детским онкологом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 14-летняя пациентка Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы, приехавшая в уральскую столицу из Хабаровска для операции, после трансплантации костного мозга решила стать врачом.Как рассказали в свердловском Минздраве, онкологию у девочку диагностировали ещё в 2023 году. Она перенесла пять курсов химиотерапии и лучевой терапии, но, когда, казалось бы, всё закончилось, болезнь вернулась. Тогда девочку решили отправить в столицу Урала для пересадки стволовых клеток здорового человека. Быть донором вызывалась её мама.Операция пошла успешно, и теперь пациентка задумывается о том, чтобы в будущем выучиться на врача.