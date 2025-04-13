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Миллиардер Роман Абрамович был замечен в Екатеринбурге на спектакле о Борисе Рыжем
Фото: телеграм-канал «Квартал миллионеров»
Миллиардер Роман Абрамович побывал в Екатеринбурге на премьере спектакля «Б.Р.», посвящённого уральскому поэту Борису Рыжему. Постановка прошла на территории Свердловской киностудии.
Как сообщает телеграм-канал «Квартал миллионеров», Абрамович досмотрел спектакль до конца и вышел вместе со всеми — в общей очереди и, по словам очевидцев, без охраны. Его сопровождали Татьяна Юмашева, дочь Бориса Ельцина, и её супруг Валентин Юмашев.
О спектакле «Б.Р.» ранее писали Вечерние ведомости. Екатеринбург стал третьим городом, где показывают постановку: премьеры уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге должны были показать премьеру фильма «Рыжий» о Борисе Рыжем, однако Ельцин-центр внезапно отменил показ. Вскоре стало известно, что Министерство культуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.
Как сообщает телеграм-канал «Квартал миллионеров», Абрамович досмотрел спектакль до конца и вышел вместе со всеми — в общей очереди и, по словам очевидцев, без охраны. Его сопровождали Татьяна Юмашева, дочь Бориса Ельцина, и её супруг Валентин Юмашев.
О спектакле «Б.Р.» ранее писали Вечерние ведомости. Екатеринбург стал третьим городом, где показывают постановку: премьеры уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге должны были показать премьеру фильма «Рыжий» о Борисе Рыжем, однако Ельцин-центр внезапно отменил показ. Вскоре стало известно, что Министерство культуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.
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