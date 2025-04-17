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В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
Фото: благотворительный фонд «Mia Life» / t.me/mialife_world
Фонд помощи животным «Mia Life» и ветклиника «ЗооСпец» ищут постоянное жильё для длинноухой бездомной. Очаровательная крольчиха по кличке Плюша — настоящая героиня. Её история началась драматично, но, к счастью, закончилась спасением и заботой.
Животное было найдено на улице во время выезда волонтёров на занятия с другими подопечными. Они стали свидетелями нападения ротвейлера на беззащитного кролика. Благодаря храбрости и профессионализму кинолога Леры, Плюшу удалось буквально вырвать из пасти собаки. Для крольчихи это стало началом новой жизни.
Пережившую битву с собакой крольчиху отвезли в ветеринарную клинику «ЗооСпец», где ей провели осмотр, вакцинацию, а также дали рекомендации по уходу и питанию. На повторном приеме выяснилось, что спасённый зверёк — девочка. По словам кураторов, Плюше ориентировочно 2–3 года, и она приучена к лотку. Несмотря на пережитый стресс, крольчиха хорошо перенесла все процедуры и быстро привыкла к людям.
Плюша уже оправилась от пережитого и готова к переезду в новый дом. Потенциальные хозяева могут связаться с фондом через официальный канал в Telegram или обратиться в ветеринарную клинику «ЗооСпец» по адресу Екатеринбург, улица Сулимова, 23.
Животное было найдено на улице во время выезда волонтёров на занятия с другими подопечными. Они стали свидетелями нападения ротвейлера на беззащитного кролика. Благодаря храбрости и профессионализму кинолога Леры, Плюшу удалось буквально вырвать из пасти собаки. Для крольчихи это стало началом новой жизни.
Пережившую битву с собакой крольчиху отвезли в ветеринарную клинику «ЗооСпец», где ей провели осмотр, вакцинацию, а также дали рекомендации по уходу и питанию. На повторном приеме выяснилось, что спасённый зверёк — девочка. По словам кураторов, Плюше ориентировочно 2–3 года, и она приучена к лотку. Несмотря на пережитый стресс, крольчиха хорошо перенесла все процедуры и быстро привыкла к людям.
Плюша уже оправилась от пережитого и готова к переезду в новый дом. Потенциальные хозяева могут связаться с фондом через официальный канал в Telegram или обратиться в ветеринарную клинику «ЗооСпец» по адресу Екатеринбург, улица Сулимова, 23.
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