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Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
Фото: прокуратура Свердловской области
Некогда потерпевший оказался сам нечист на руку. Сегодня, 21 апреля, в Первоуральске вынесли приговор 38-летнему местному жителю, которому подкинули гроб с головой свиньи, чтобы запугать. Суд признал его виновным в хранении наркотиков.
Напомним, всё началось со сдачи квартиры. В октябре 2023 года, когда срок аренды подходил к концу, осуждённый пришёл в неё, чтобы забрать ключи, но арендатора не застал. Тогда хозяин жилища стал прибираться и нашёл наркотики.
О находке он сообщил в полицию, после этого ему стали поступать угрозы с требованием вернуть запрещёнку или компенсировать всё, что находилось в квартире. Озвучивались суммы от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Однако платить мужчина не хотел. И тогда его стали запугивать: били окна, подкидывали записки с угрозами и голову свиньи в гробу. В конце концов правоохранителям удалось поймать двух исполнителей, которые всем этим занимались, и предать суду – им назначили по 16 лет колонии строгого режима.
Однако, как позже выяснилось, сам потерпевший оказался немногим лучше тех, на кого жаловался.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что часть наркотиков, которые он обнаружил в квартире, он забрал себе. Полицейские нашли у него более 500 грамм запрещённых веществ, которые он хранил в подвале. Также выяснилось, что он прибрал себе чужой паспорт (кому принадлежал документ, в прокуратуре не уточнили).
Первоуральский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 228 УК РФ («хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта»), а также по части 2 статьи 325 УК РФ («похищение у гражданина паспорта»), и наказал его 8 годами 15 днями лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, всё началось со сдачи квартиры. В октябре 2023 года, когда срок аренды подходил к концу, осуждённый пришёл в неё, чтобы забрать ключи, но арендатора не застал. Тогда хозяин жилища стал прибираться и нашёл наркотики.
О находке он сообщил в полицию, после этого ему стали поступать угрозы с требованием вернуть запрещёнку или компенсировать всё, что находилось в квартире. Озвучивались суммы от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Однако платить мужчина не хотел. И тогда его стали запугивать: били окна, подкидывали записки с угрозами и голову свиньи в гробу. В конце концов правоохранителям удалось поймать двух исполнителей, которые всем этим занимались, и предать суду – им назначили по 16 лет колонии строгого режима.
Однако, как позже выяснилось, сам потерпевший оказался немногим лучше тех, на кого жаловался.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что часть наркотиков, которые он обнаружил в квартире, он забрал себе. Полицейские нашли у него более 500 грамм запрещённых веществ, которые он хранил в подвале. Также выяснилось, что он прибрал себе чужой паспорт (кому принадлежал документ, в прокуратуре не уточнили).
Первоуральский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 228 УК РФ («хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта»), а также по части 2 статьи 325 УК РФ («похищение у гражданина паспорта»), и наказал его 8 годами 15 днями лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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