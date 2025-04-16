Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет начал проверку по обращению жительницы Каменска-Уральского. Девушка, оставшаяся без родителей, с 2018 года не может получить положенное ей по закону жильё, несмотря на решение суда.Обращение поступило в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». По словам заявительницы, она состоит в специализированной очереди уже семь лет, однако до настоящего времени обеспечена жильём не была. Обращения в различные ведомства, как утверждается, не дали результата.После поступления обращения в СУ СК по Свердловской области начата процессуальная проверка. Глава ведомства поручил доложить о её результатах.