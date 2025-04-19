Возрастное ограничение 18+

Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года

15.02 Понедельник, 21 апреля 2025
Фото: Уральское таможенное управление
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С начала этого года уральские предприятия произвели на экспорт порядка трёх тысяч тонн пряностей. Среди них имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и другие, рассказали в таможенном управлении.

По данным пресс-службы уральской таможни, по сравнению с предыдущем годом в Казахстан, Киргизию и Азербайджан стали отправлять больше приправ.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостной объём экспорта в Казахстан увеличился в 3,5 раза. В страну отправлено 2,6 тыс. тонн специй. Их стоимость составила более 30 млн рублей»,

– рассказали таможенники.


Начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов связывает рост поставок с интересом зарубежным партнёров к продукции уральских предприятий, которые занимаются производством пряностей.

«Небольшие поставки специальных добавок в пищу продолжают идти в Беларусь и в страны Азии. Отмечу, в целом, отгрузки предприятий УрФО в 2025 году в стоимостном выражении составляют около 70 млн рублей»,

– рассказал Алексей Фролов.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Томаты, розы и лаванда: что скупают екатеринбуржцы к началу дачного сезона
19 апреля 2025
28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
16 апреля 2025
Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
15 апреля 2025
Свердловский Роспотребнадзор отчитался о состоянии питьевой воды
18 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:52 Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области
16:04 Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
15:24 Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
15:13 Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС
15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
11:59 Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах
10:42 В Екатеринбурге из автомагазина вынесли кота-продавца
10:30 Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
09:25 Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
16:26 Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании
15:23 В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
14:25 Миллиардер Роман Абрамович был замечен в Екатеринбурге на спектакле о Борисе Рыжем
14:09 В Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима
13:43 В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота
12:48 В Свердловской области ликвидированы 23 пожара за сутки
11:18 18-летний екатеринбуржец врезался в столб на квадроцикле и оказался в реанимации
10:33 Водитель врезался в ограждение, перевернулся и скрылся с места ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень
10:22 Куда сходить в Свердловской области с 21 по 27 апреля: кино, нейрогимнастика и концерт
17:17 В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы
16:56 В Ревде полицейскую пытались обмануть мошенники через начальника отдела, который в этот момент находился рядом
15:47 В Свердловской области возбудили уголовное дело после пожара в Ревде, где погибли два человека
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
16:52 Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области
16:04 Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
15:24 Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
15:13 Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС
15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
11:59 Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах
10:42 В Екатеринбурге из автомагазина вынесли кота-продавца
10:30 Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
09:25 Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
16:26 Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании
15:23 В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
14:25 Миллиардер Роман Абрамович был замечен в Екатеринбурге на спектакле о Борисе Рыжем
14:09 В Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима
13:43 В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота
12:48 В Свердловской области ликвидированы 23 пожара за сутки
11:18 18-летний екатеринбуржец врезался в столб на квадроцикле и оказался в реанимации
10:33 Водитель врезался в ограждение, перевернулся и скрылся с места ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень
10:22 Куда сходить в Свердловской области с 21 по 27 апреля: кино, нейрогимнастика и концерт
17:17 В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы
16:56 В Ревде полицейскую пытались обмануть мошенники через начальника отдела, который в этот момент находился рядом
15:47 В Свердловской области возбудили уголовное дело после пожара в Ревде, где погибли два человека
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK