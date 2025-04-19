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Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
Фото: Уральское таможенное управление
С начала этого года уральские предприятия произвели на экспорт порядка трёх тысяч тонн пряностей. Среди них имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и другие, рассказали в таможенном управлении.
По данным пресс-службы уральской таможни, по сравнению с предыдущем годом в Казахстан, Киргизию и Азербайджан стали отправлять больше приправ.
Начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов связывает рост поставок с интересом зарубежным партнёров к продукции уральских предприятий, которые занимаются производством пряностей.
По данным пресс-службы уральской таможни, по сравнению с предыдущем годом в Казахстан, Киргизию и Азербайджан стали отправлять больше приправ.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостной объём экспорта в Казахстан увеличился в 3,5 раза. В страну отправлено 2,6 тыс. тонн специй. Их стоимость составила более 30 млн рублей»,
– рассказали таможенники.
Начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов связывает рост поставок с интересом зарубежным партнёров к продукции уральских предприятий, которые занимаются производством пряностей.
«Небольшие поставки специальных добавок в пищу продолжают идти в Беларусь и в страны Азии. Отмечу, в целом, отгрузки предприятий УрФО в 2025 году в стоимостном выражении составляют около 70 млн рублей»,
– рассказал Алексей Фролов.
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