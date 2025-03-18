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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП

10.00 Четверг, 20 марта 2025
Фото: пресс-служба НСПК
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В прошлом году сразу в нескольких городах Свердловской области появилась возможность расплачиваться через Систему быстрых платежей (СБП) в транспорте — используя QR-код или NFC. Этот способ оплаты первыми в регионе оценили жители Екатеринбурга, Талицы, Ирбита и Ивделя.

При оплате проезда через СБП в первые месяцы акции они получали скидку в 13 рублей, которая действовала вплоть до конца декабря. Так, к концу года появилась впечатляющая статистика: выяснилось, что каждый день жители региона совершали в транспорте в среднем около 160 тысяч оплат через СБП. При этом общая сумма выгоды воспользовавшихся скидкой пассажиров за первые 2,5 месяца акции достигла цифры в 100 млн рублей.

На фоне большой востребованности такого способа оплаты акцию решили продлить, чтобы свердловчане могли и дальше с выгодой оплачивать поездки в транспорте. Так, с 1 января по 31 декабря 2025 года пользователи Системы быстрых платежей в Свердловской области могут получать скидку в размере 4 рублей при оплате проезда в общественном транспорте. При этом в тарифной сетке этот способ оплаты будет самым выгодным в течение всего 2025 года. Для удобства свердловчан в этом году платежные NFC-таблички СБП также дополнительно были установлены в Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Краснотурьинске, рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК)*.

На данный момент в общественном транспорте региона установлено уже более 10 тысяч платежных табличек СБП. При этом растет и количество перевозчиков, которые присоединяются к акции. Такие таблички, как правило, расположены на стекле у входа в транспорт, а узнать их можно по логотипу Системы быстрых платежей.

Напомним, чтобы выгодно ездить по региону, необходимо отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, изображенный на платежной NFC-табличке, или приложить к ней смартфон со включенной функцией NFC. За проезд автоматически спишется сумма с учетом скидки.

По данным пресс-службы НСПК, в этом году только за первые два месяца действия акции в Свердловской области совокупная выгода пассажиров, пользующихся этим способом оплаты, составила более 22 миллионов рублей.

Напомним, акцию с оплатой проезда ранее высоко оценили городские власти Екатеринбурга. Так, мэр города Алексей Орлов выразил уверенность, что этот способ будет востребован среди горожан и гостей города весь 2025 год. Сами горожане, помимо выгоды для семейного бюджета, отмечали такие преимущества, как удобство оплаты телефоном и экологичность. К слову, как ранее показал наш опрос, те, кто считали себя далекими от цифровизации, стали увереннее «подключаться к системе» (речь о тех, кто постарше), а молодые люди, которым не надо объяснять удобство бесконтактной оплаты, изменили отношение к общественному транспорту.

Между тем, все больше жителей региона выбирают способ оплаты через телефон с помощью СБП. Такая тенденция наблюдается в целом по России. Так, недавно в НСПК привели такую статистику: объем оплат через СБП впервые превысил 2 трлн рублей за квартал. В 2024 году отмечался планомерный рост объема и количества оплат через Систему быстрых платежей. Так, например, оплата через СБП в транспорте в прошлом году появилась в 11 регионах страны. Между тем, именно Свердловская область стала лидером как по числу поездок, так и по количеству перевозчиков, которые присоединились к проекту. По данным НСПК, регион по-прежнему сохраняет лидерство по этим позициям.

Добавим, что для удобства оплаты проезда жители региона могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП. Приложение доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru.

*Национальная система платежных карт (НСПК — операционный платежный и клиринговый центр СБП)

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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11:43 Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия
11:16 В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
10:30 В Екатеринбурге мужчина, прячась от правосудия, залез на балкон к соседу
09:58 Стрелявший возле храма в Екатеринбурге мог устроить стрельбу по окнам
09:56 Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
09:17 В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
08:52 В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
21:02 Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
20:34 С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19:55 В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19:33 Треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор, один погубил человека
19:15 О кино в период Перестройки расскажут в Ельцин-центре
18:30 Жителей Свердловской области спросили об их социальной защищённости
17:42 Похолодание до -13°C и гололедицу обещают в Свердловской области
17:18 Дело сбившего на Уралмаше женщину с коляской водителя передали в суд
16:28 Тремя сутками ареста наказали магнитогорца за суету в готовящемся ко взлёту самолёте в Кольцово
15:31 Стрелявший в продавца из страйкбольного автомата житель Североуральска ответит перед судом
14:16 В свердловском УГИБДД предупредили о возможных сбоях в работе светофоров
13:41 Работу пищеблока при СУНЦ УрФУ приостановили на 40 суток
13:10 Глава СК поручил доложить ему об инциденте со стрельбой возле храма в Екатеринбурге
12:46 Суд признал незаконным избрание кандидата-«спойлера» мэром Берёзовского
12:11 Екатеринбуржцам предлагают оценить качество уборки минувшей зимой
11:48 В свердловском Заксобрании предложили новые выплаты для матерей до 23 лет
11:13 Остановившем машину с иностранцами инспекторам ДПС Новолялинского округа попытались дать взятку
10:37 К 13 годам колонии приговорили жителя Первоуральска за убийство гостя
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