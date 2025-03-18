Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП

Напомним, чтобы выгодно ездить по региону, необходимо отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, изображенный на платежной NFC-табличке, или приложить к ней смартфон со включенной функцией NFC. За проезд автоматически спишется сумма с учетом скидки.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию