Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах





– рассказал генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай» Игорь Заварзин. «У нас уникальное современное депо с высокотехнологичными трамваями, поэтому родилась идея знакомить детей с тем, как организуется пространство новых производственных помещений, показать, как это красиво, чисто, технологично. В депо мы бываем каждый день, знаем его каждый уголок, но ребятам удалось представить все по-своему. Впечатления от картин самое положительное. Видно, что дети вдохновились нашим депо»,

Фото предоставлено организаторами





– сказала Дудко. «Не в каждом городе есть обычное депо, а здесь нам для пленэра была предложена столь необычная площадка. Было интересно посмотреть на такой высокотехнологичный объект изнутри. Обычно он не находится в отрытом доступе, поэтому мы благодарны компании за такую возможность»,

Фото предоставлено организаторами





– поделилась своими мыслями Алёна Пяткова, ученица IV класса по ДПП «Живопись». «Я сидела рядом с большим трамваем – "Львёнком". В самом депо зарисовала его карандашом, а линером и красками закончила работу дома. Мне было интересно представить на рисунке, как природа и машины существуют вместе. Основная идея рисунка в том, что линии трамвайных путей, выходя за рамки, символизируют движение в будущее, то, что трамвай в городе – это то, что совмещает научный прогресс и природу»,

Фото предоставлено организаторами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме открылась выставка «Рисуем Верхнепышминское депо» в кинотеатре «Киноград», на которой представлены работы учеников детской художественной школы.Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы выставки, в марте текущего года юные художники, обучающиеся «живописи» и «дизайн» посетили цифровое депо, где им рассказали про систему обслуживания трамваев «Львёнок», курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой по маршруту №333.Однако экскурсией всё не закончилось. Творцам дали возможность запечатлеть увиденное на холстах.По его словам, по окончании выставки рисунки перенесут в депо, где ими украсят пространство и сохранят для истории.Как отметила Анастасия Дудко, преподающая юным творцам, в рамках художественного образования всегда интересен выход на такие локации.Такого же мнения придерживаются и сами дети, рассказывая, что для них это необычный опыт.Посетить выставку сейчас может любой желающий. Увидеть работы в кинотеатре «Киноград» (г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2) можно будет до конца апреля.Подчеркивается, что цифровое трамвайное депо для обслуживания маршрута №333 было запущено в феврале 2024 года. Комплекс рассчитан на обслуживание до 25 трамваев. В депо установлены четырехстоечные мобильные домкраты, поворотный круг, автоматизирован моечный комплекс. Для управления процессом требуется только один оператор.