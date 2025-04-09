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В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В парке Лесоводов России в Екатеринбурге до сих пор лежит на земле одна из деревянных скульптур художника Валерия Гаврилова, упавшая ещё летом 2024 года. Несмотря на планы по реставрации и возможному переносу, объект остаётся на прежнем месте. Об этом сообщили журналисты «4 канала».
Скульптура обрушилась в августе прошлого года и стала поводом для дискуссий о состоянии деревянных работ Гаврилова, созданных в 1970-х. Композиции художника, отражающие уральскую мифологию и историю, были установлены в парке почти полвека назад. Сейчас большинство из них — в аварийном состоянии.
Осенью прошлого года обсуждался вариант переноса скульптурной группы «Освобождение человека» в ЦПКиО. Планировалось, что к 2026 году её удастся восстановить. Однако, как выяснили журналисты «4 канала», упавшая скульптура по-прежнему находится на земле.
Скульптура обрушилась в августе прошлого года и стала поводом для дискуссий о состоянии деревянных работ Гаврилова, созданных в 1970-х. Композиции художника, отражающие уральскую мифологию и историю, были установлены в парке почти полвека назад. Сейчас большинство из них — в аварийном состоянии.
Осенью прошлого года обсуждался вариант переноса скульптурной группы «Освобождение человека» в ЦПКиО. Планировалось, что к 2026 году её удастся восстановить. Однако, как выяснили журналисты «4 канала», упавшая скульптура по-прежнему находится на земле.
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