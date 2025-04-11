В Каменске-Уральском ограничат движение на ж/д переезде из-за аварийных работ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В понедельник, 14 апреля, на железнодорожном переезде 93 км по автодороге на Новый Завод в Каменске-Уральском введут временные ограничения движения. С 9:00 до 16:00 на участке будут проводить аварийные работы по устранению неисправности пути.Как сообщили в администрации города со ссылкой на Каменск-Уральскую дистанцию пути, дефект угрожает безопасности движения. В это время автотранспорт будут пропускать в одностороннем порядке, движение отрегулируют сигналисты.«Работы будут проводиться 14 апреля с 9 до 16 часов. Пропуск автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с выставлением сигналистов. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении администрации.