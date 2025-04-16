Возрастное ограничение 18+
Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
Фото: «Дно Исети» / t.me/dnoiseti
Накануне, 20 апреля, в Екатеринбурге на улице Симферопольской подростки наткнулись на артиллерийский снаряд.
Фотографию с потенциально опасной находкой опубликовали в телеграм-канале «Дно Исети».
В пресс-службе Росгвардии «КП-Екатеринбург» сообщили, что к детям выезжала группа сапёров «Урал-Вымпел». Они проверили снаряд и установили, что он учебный и опасности не представляет.
Фотографию с потенциально опасной находкой опубликовали в телеграм-канале «Дно Исети».
В пресс-службе Росгвардии «КП-Екатеринбург» сообщили, что к детям выезжала группа сапёров «Урал-Вымпел». Они проверили снаряд и установили, что он учебный и опасности не представляет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
17 апреля 2025
17 апреля 2025
Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
17 апреля 2025
17 апреля 2025