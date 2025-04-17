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В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
27 апреля в Екатеринбурге пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». Как сообщает информационный портал Свердловской области, участие в ней примут свыше 2,5 тысячи человек. Старт соревнований запланирован на 9.00. Маршруты забегов пройдут по улицам вокруг стадиона «Екатеринбург Арена».
В программе — классические легкоатлетические дистанции, групповая велогонка, а также старты с участием коллективов физической культуры, спортивных школ, сборных городов и районов, ветеранов, студентов техникумов и колледжей, школьников.
В рамках эстафеты пройдут забеги «За Победу!» на дистанции 1945 и 2025 метров.
В программе — классические легкоатлетические дистанции, групповая велогонка, а также старты с участием коллективов физической культуры, спортивных школ, сборных городов и районов, ветеранов, студентов техникумов и колледжей, школьников.
В рамках эстафеты пройдут забеги «За Победу!» на дистанции 1945 и 2025 метров.
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