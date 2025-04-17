В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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27 апреля в Екатеринбурге пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». Как сообщает информационный портал Свердловской области, участие в ней примут свыше 2,5 тысячи человек. Старт соревнований запланирован на 9.00. Маршруты забегов пройдут по улицам вокруг стадиона «Екатеринбург Арена».В программе — классические легкоатлетические дистанции, групповая велогонка, а также старты с участием коллективов физической культуры, спортивных школ, сборных городов и районов, ветеранов, студентов техникумов и колледжей, школьников.В рамках эстафеты пройдут забеги «За Победу!» на дистанции 1945 и 2025 метров.