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Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной

21.01 Понедельник, 21 апреля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Со штормовым предупреждением выступило Свердловское управление МЧС России. Ожидается, что во вторник, 22 апреля, на территории региона будут дуть сильные ветра.

Управление МЧС России по Свердловской области обращает внимание уральцев, что местами прогнозируются усиленные порывы ветра до 18 метров в секунду. Жителей и гостей области призывают соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными при нахождении на улице, ведь сильный ветер может представлять опасность для людей, транспорта и построек.

Спасатели напоминают простые, но важные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и имущество:

избегайте близости к рекламным щитам, временным павильонам, слабо закреплённым строительным конструкциям и старым деревьям;
не прячьтесь от ветра вблизи стен зданий: возможен обвал фасадного декора, обломки с крыш или оконных рам;
не паркуйте автомобили под деревьями или рядом с ветхими конструкциями;
соблюдайте требования пожарной безопасности: в условиях ветреной погоды увеличивается риск быстрого распространения огня, особенно в частном секторе и на дачных участках.


Специалисты МЧС просят граждан проявлять бдительность и по возможности отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе в период усиления ветра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
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10:30 Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
09:25 Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
16:26 Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании
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