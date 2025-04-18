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Белинка готовит обширную культурную программу на «Библионочь»
Фрагмент оформления сайта «Библионочи»
В конце этой недели, 26 апреля, в Екатеринбурге вновь состоится «Библионочь» — всероссийская акция, ежегодно собирающая поклонников литературы, искусства и культурного досуга. В этом году мероприятие пройдёт под знаком двух значимых юбилеев — Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Темой акции станет «Свои герои», а центральной площадкой в Екатеринбурге традиционно выступит Свердловская областная библиотека имени В. Белинского.
Белинка является и одним из основных организаторов этого масштабного мероприятия. И — ей это хотя бы по статусу положено — самую обширную программу на субботу тоже готовит она. В «меню» «Библионочи» от библиотеки Белинского входят творческие встречи, мастер-классы, выставки, перформансы, интерактивные экскурсии, лекции и даже концерты. Акцент в них будет сделан на людях, внесших вклад в защиту и развитие страны — от фронтовиков до героев мирного времени. Среди наиболее заметных пунктов программы — вечерний концерт из песен 30-х и 40-х годов, вернисаж «Блокада. Карточки», мастер-класс по азбуке Морзе, творческая встреча с известным писателем Львом Наумовым, озаглавленная «Тарковский, Башлачёв и другие непридуманные герои».
Участие в мероприятиях бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. При этом на некоторые события, например, на мастер-классы и тематические прогулки, потребуется отдельная запись. Подробную информацию о порядке участия и описание всей программы можно найти на официальном сайте библиотеки Белинского и на портале акции «Библионочь».
Белинка является и одним из основных организаторов этого масштабного мероприятия. И — ей это хотя бы по статусу положено — самую обширную программу на субботу тоже готовит она. В «меню» «Библионочи» от библиотеки Белинского входят творческие встречи, мастер-классы, выставки, перформансы, интерактивные экскурсии, лекции и даже концерты. Акцент в них будет сделан на людях, внесших вклад в защиту и развитие страны — от фронтовиков до героев мирного времени. Среди наиболее заметных пунктов программы — вечерний концерт из песен 30-х и 40-х годов, вернисаж «Блокада. Карточки», мастер-класс по азбуке Морзе, творческая встреча с известным писателем Львом Наумовым, озаглавленная «Тарковский, Башлачёв и другие непридуманные герои».
Участие в мероприятиях бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. При этом на некоторые события, например, на мастер-классы и тематические прогулки, потребуется отдельная запись. Подробную информацию о порядке участия и описание всей программы можно найти на официальном сайте библиотеки Белинского и на портале акции «Библионочь».
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