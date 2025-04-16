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В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге вновь прошёл одиночный пикет против строительства мусорного производства на сельскохозяйственных землях Сысертского района.
Сегодня с плакатом вышла жительница уральской столицы. Так как у неё есть свой дом в Каслинском районе Челябинской области, который граничит с Сысертским районом, она также выступает против строительства мусорного полигона.
Женщина также выразила надежду, что врио свердловского губернатора Денис Паслер обратит внимание на проблему жителей двух регионов.
Напомним, в последний раз мы писали об одиночном пикете против мусорного полигона, который проходил 4 апреля. Ранее против его размещения на сельскохозяйственных землях на юге Свердловской области также выступал федеральный Минсельхоз.
Сегодня с плакатом вышла жительница уральской столицы. Так как у неё есть свой дом в Каслинском районе Челябинской области, который граничит с Сысертским районом, она также выступает против строительства мусорного полигона.
«Григорьевка против мусорного полигона у заповедника. Мы стали заложниками решения Смирнова и Куйвашева»,
– написано на её плакате.
Женщина также выразила надежду, что врио свердловского губернатора Денис Паслер обратит внимание на проблему жителей двух регионов.
Напомним, в последний раз мы писали об одиночном пикете против мусорного полигона, который проходил 4 апреля. Ранее против его размещения на сельскохозяйственных землях на юге Свердловской области также выступал федеральный Минсельхоз.
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Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
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