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Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжаются температурные качели. Также в регионе с начала недели ожидаются снег и дожди.
Сегодня, 21 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 22 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, на севере небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на юге ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью температура воздуха +5...+10°C, на севере до 0°C; днём на юге +19...+24°C, на севере +9...+14°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +22...+24°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В среду, 23 апреля, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами дождь, мокрый снег, снег. Ночью 0...+5°C, на севере до -5°C; днём +6...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью преимущественно без осадков, +3...+5°C; днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 21 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 22 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, на севере небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на юге ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью температура воздуха +5...+10°C, на севере до 0°C; днём на юге +19...+24°C, на севере +9...+14°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +22...+24°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В среду, 23 апреля, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами дождь, мокрый снег, снег. Ночью 0...+5°C, на севере до -5°C; днём +6...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью преимущественно без осадков, +3...+5°C; днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
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14 апреля 2025