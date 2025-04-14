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Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области

09.25 Понедельник, 21 апреля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Свердловской области продолжаются температурные качели. Также в регионе с начала недели ожидаются снег и дожди.

Сегодня, 21 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала преимущественно без осадков, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.

Во вторник, 22 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, на севере небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на юге ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью температура воздуха +5...+10°C, на севере до 0°C; днём на юге +19...+24°C, на севере +9...+14°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.

В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +22...+24°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.

В среду, 23 апреля, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами дождь, мокрый снег, снег. Ночью 0...+5°C, на севере до -5°C; днём +6...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.

В уральской столице ночью преимущественно без осадков, +3...+5°C; днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
16:26 Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании
15:23 В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
14:25 Миллиардер Роман Абрамович был замечен в Екатеринбурге на спектакле о Борисе Рыжем
14:09 В Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима
13:43 В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота
12:48 В Свердловской области ликвидированы 23 пожара за сутки
11:18 18-летний екатеринбуржец врезался в столб на квадроцикле и оказался в реанимации
10:33 Водитель врезался в ограждение, перевернулся и скрылся с места ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень
10:22 Куда сходить в Свердловской области с 21 по 27 апреля: кино, нейрогимнастика и концерт
17:17 В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы
16:56 В Ревде полицейскую пытались обмануть мошенники через начальника отдела, который в этот момент находился рядом
15:47 В Свердловской области возбудили уголовное дело после пожара в Ревде, где погибли два человека
14:32 Свердловскую область накроет сильный ветер с порывами до 20 м/с
13:37 Томаты, розы и лаванда: что скупают екатеринбуржцы к началу дачного сезона
13:22 В Екатеринбурге водитель снесла ограждение спортивного корта из-за плохого самочувствия
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12:01 На трассе Екатеринбург–Тюмень загорелся грузовик: водитель получил ожоги
11:32 В Свердловской области ограничат движение транспорта из-за крестного хода
10:09 В Екатеринбурге на стройке с высоты упал рабочий
21:20 Стали известны подробности о задержанном екатеринбургском стрелке с улицы Маяковского
20:51 Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается
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