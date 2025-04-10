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Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову удалили глаз. Операция прошла сегодня, 17 апреля, её провели не в тюремной, а в гражданской больнице — ГКБ №23 на Эльмаше, сообщили в телеграм-канале Ярослава Ширшикова.
Ширшиков добавил, что в ближайший вторник, 22 апреля, ему предстоит операция по протезированию в клинике «Микрохирургия глаза».
О том, что Ширшикову придётся удалять глаз, он написал в середине февраля. За месяц до этого он жаловался, что в екатеринбургском СИЗО-1 у него «разыгрался нешуточный конъюнктивит». В ГУ ФСИН по Свердловской области тогда опровергли слова Ширшикова. «В ряде СМИ распространяется недостоверная информация об удалении глаза, о медицинских диагнозах и заболеваниях осужденного гражданина Ш.», — заявляли в пресс-службе ведомства.
Сам Ярослав Ширшиков говорил, что левый глаз у него очень плохо видел ещё до помещения его в места лишения свободы.
«Коллективу больницы — огромное спасибо, весёлому остроумному хирургу — особенное! Также выражаю огромную благодарность коллективу МСЧ и больнице №2 ГУ ФСИН России по Свердловской области за организацию операции, заместителю главного врача Плескачу Виталию Владимировичу — большое человеческое спасибо!»,
— передаёт слова Ширшикова канал «Гусарская бравада».
Ширшиков добавил, что в ближайший вторник, 22 апреля, ему предстоит операция по протезированию в клинике «Микрохирургия глаза».
О том, что Ширшикову придётся удалять глаз, он написал в середине февраля. За месяц до этого он жаловался, что в екатеринбургском СИЗО-1 у него «разыгрался нешуточный конъюнктивит». В ГУ ФСИН по Свердловской области тогда опровергли слова Ширшикова. «В ряде СМИ распространяется недостоверная информация об удалении глаза, о медицинских диагнозах и заболеваниях осужденного гражданина Ш.», — заявляли в пресс-службе ведомства.
Сам Ярослав Ширшиков говорил, что левый глаз у него очень плохо видел ещё до помещения его в места лишения свободы.
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