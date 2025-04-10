Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз

— передаёт слова Ширшикова канал «Гусарская бравада».

«Коллективу больницы — огромное спасибо, весёлому остроумному хирургу — особенное! Также выражаю огромную благодарность коллективу МСЧ и больнице №2 ГУ ФСИН России по Свердловской области за организацию операции, заместителю главного врача Плескачу Виталию Владимировичу — большое человеческое спасибо!»,