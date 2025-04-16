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Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже вынесли приговор жителю Екатеринбурга, который участвовал в мошеннических схемах по сценарию «родственник попал в ДТП» в качестве «бегунка», который забирал деньги у обманутых людей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, екатеринбуржец согласился поработать курьером для телефонных мошенников в августе 2024 года, найдя своих «работодателей» в социальных сетях. Далее ему нужно было лишь приехать на указанный аферистами адрес и забрать деньги.
Режевской городской суд признал «бегунка» из уральской столицы виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и с учётом ранее назначенного Талицким районным судом наказанием (за что екатеринбуржца осудили в Талице, в прокуратуре не уточнили) приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил в полном объеме заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскание похищенных денежных средств.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, екатеринбуржец согласился поработать курьером для телефонных мошенников в августе 2024 года, найдя своих «работодателей» в социальных сетях. Далее ему нужно было лишь приехать на указанный аферистами адрес и забрать деньги.
«Установлено, что участникам преступной группе только за один день в Реже удалось обмануть троих потерпевших с причинением им ущерба на общую сумму более 379 тысяч рублей»,
– рассказали в ведомстве.
Режевской городской суд признал «бегунка» из уральской столицы виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и с учётом ранее назначенного Талицким районным судом наказанием (за что екатеринбуржца осудили в Талице, в прокуратуре не уточнили) приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил в полном объеме заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскание похищенных денежных средств.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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