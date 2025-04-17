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В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «ЛизаАлерт»)
В Екатеринбурге ищут 16-летнюю Елену Федорец. Она пропала в субботу, 19 апреля. Ориентировку на подростка опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девушка ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с каштановыми волосами и тёмно-зелёными глазами. В день исчезновения была одета в светло-розовую куртку, чёрные штаны и бело-серые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девушки, волонтёры поискового отряда просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру «112».
Девушка ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с каштановыми волосами и тёмно-зелёными глазами. В день исчезновения была одета в светло-розовую куртку, чёрные штаны и бело-серые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девушки, волонтёры поискового отряда просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру «112».
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