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СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге, недалеко от «Высоцкого» произошла поножовщина: один парень ударил ножом другого.
Кадры с места, где произошла вся суета, опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. По данным ресурса, три экипажа ДПС, которые были поблизости в момент конфликта, не успели помешать парню ударить ножом своего оппонента. Также сообщается, что после этого нападавшему удалось уйти.
Когда были сняты эти видео, неизвестно. Вероятно, поножовщина произошла в минувшую субботу или воскресенье. По словам местных жителей, драки в этом месте происходят каждые выходные.
В УМВД по Екатеринбургу Вечерним ведомостям обещали уточнить информацию.
Обновлено (13.06 21 апреля 2025 года): в полиции сообщили, что информации о пострадавших с ножевыми ранениями из медицинских учреждений в ним не поступала.
Кадры с места, где произошла вся суета, опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. По данным ресурса, три экипажа ДПС, которые были поблизости в момент конфликта, не успели помешать парню ударить ножом своего оппонента. Также сообщается, что после этого нападавшему удалось уйти.
Когда были сняты эти видео, неизвестно. Вероятно, поножовщина произошла в минувшую субботу или воскресенье. По словам местных жителей, драки в этом месте происходят каждые выходные.
В УМВД по Екатеринбургу Вечерним ведомостям обещали уточнить информацию.
Обновлено (13.06 21 апреля 2025 года): в полиции сообщили, что информации о пострадавших с ножевыми ранениями из медицинских учреждений в ним не поступала.
«С заявлениями никто из участников инцидента также не обращался. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Личности мужчин устанавливаются»,
– рассказали в городском УМВД.
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