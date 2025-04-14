Губернатора Свердловской области просят остановить снос конструктивистского здания ДОСААФ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратилось к губернатору региона Денису Паслеру с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг возможного сноса здания бывшего общежития ДОСААФ по адресу Воеводина, 6 в Екатеринбурге. Общественники считают, что объект имеет высокую историко-культурную и градостроительную ценность и требует постановки на государственную охрану.Речь идёт о шестиэтажном здании в стиле конструктивизма, построенном в 1931–1934 годах и входящем в комплекс бывшего Свердловского отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Это сооружение, по словам градозащитников, — неотъемлемая часть архитектурного облика города, особенно с учётом его стремления позиционировать себя как «столица конструктивизма». Кроме того, комплекс ДОСААФ имеет важное мемориальное значение: организация сыграла значительную роль в подготовке специалистов и техников в годы Великой Отечественной войны.Несмотря на это, здание сейчас не имеет официального охранного статуса и лишь находится в списке выявленных объектов культурного наследия. Управление охраны ОКН Свердловской области изучили экспертизу, выполненную по заказу девелопера ООО «Росив» (той же компании, что ранее разработала проект сноса здания). В ней эксперт Вероника Николаева из Санкт-Петербурга пришла к выводу, что здание не заслуживает включения в реестр памятников. Однако общественники указывают на многочисленные нарушения в её заключении. Так, по данным ВООПИиК, при проведении экспертизы не были изучены материалы Государственного архива Свердловской области, выводы об аварийности здания противоречат техническому заключению, а оценка культурной ценности основывается на сомнительных критериях. Кроме того, авторство архитектора Г. Валёнкова, задокументированное в архивах, эксперт сочла неподтверждённым. Заключение также противоречит мнениям шести профильных организаций, ранее поддержавших сохранение объекта.Общественники считают, что эксперт могла быть заинтересована в отрицательном исходе экспертизы, поскольку её заказчиком выступила фирма, намеренная снести здание. ВООПИиК, в свою очередь, заказало альтернативную экспертизу у государственного аттестованного эксперта Сергея Исачкина. Он, изучив документы и архивы, подтвердил историко-культурную значимость здания и необходимость его постановки под охрану. Однако активисты опасаются, что несмотря на положительное заключение, управление может исключить здание из списка выявленных объектов и открыть путь к его сносу. Такое развитие событий будет противоречить мнению профессионального сообщества и общественных организаций.Если здание на Воеводина, 6 будет снесено, в данном районе не останется ни одного конструктивистского объекта, что, по мнению ВООПИиК, станет серьёзной утратой для культурного облика Екатеринбурга. Общественники призывают губернатора вмешаться и не допустить уничтожения важного памятника архитектуры и истории.