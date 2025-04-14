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Губернатора Свердловской области просят остановить снос конструктивистского здания ДОСААФ

21.48 Понедельник, 21 апреля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратилось к губернатору региона Денису Паслеру с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг возможного сноса здания бывшего общежития ДОСААФ по адресу Воеводина, 6 в Екатеринбурге. Общественники считают, что объект имеет высокую историко-культурную и градостроительную ценность и требует постановки на государственную охрану.

Речь идёт о шестиэтажном здании в стиле конструктивизма, построенном в 1931–1934 годах и входящем в комплекс бывшего Свердловского отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Это сооружение, по словам градозащитников, — неотъемлемая часть архитектурного облика города, особенно с учётом его стремления позиционировать себя как «столица конструктивизма». Кроме того, комплекс ДОСААФ имеет важное мемориальное значение: организация сыграла значительную роль в подготовке специалистов и техников в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на это, здание сейчас не имеет официального охранного статуса и лишь находится в списке выявленных объектов культурного наследия. Управление охраны ОКН Свердловской области изучили экспертизу, выполненную по заказу девелопера ООО «Росив» (той же компании, что ранее разработала проект сноса здания). В ней эксперт Вероника Николаева из Санкт-Петербурга пришла к выводу, что здание не заслуживает включения в реестр памятников. Однако общественники указывают на многочисленные нарушения в её заключении. Так, по данным ВООПИиК, при проведении экспертизы не были изучены материалы Государственного архива Свердловской области, выводы об аварийности здания противоречат техническому заключению, а оценка культурной ценности основывается на сомнительных критериях. Кроме того, авторство архитектора Г. Валёнкова, задокументированное в архивах, эксперт сочла неподтверждённым. Заключение также противоречит мнениям шести профильных организаций, ранее поддержавших сохранение объекта.

Общественники считают, что эксперт могла быть заинтересована в отрицательном исходе экспертизы, поскольку её заказчиком выступила фирма, намеренная снести здание. ВООПИиК, в свою очередь, заказало альтернативную экспертизу у государственного аттестованного эксперта Сергея Исачкина. Он, изучив документы и архивы, подтвердил историко-культурную значимость здания и необходимость его постановки под охрану. Однако активисты опасаются, что несмотря на положительное заключение, управление может исключить здание из списка выявленных объектов и открыть путь к его сносу. Такое развитие событий будет противоречить мнению профессионального сообщества и общественных организаций.

Если здание на Воеводина, 6 будет снесено, в данном районе не останется ни одного конструктивистского объекта, что, по мнению ВООПИиК, станет серьёзной утратой для культурного облика Екатеринбурга. Общественники призывают губернатора вмешаться и не допустить уничтожения важного памятника архитектуры и истории.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамиле дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
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17:53 В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
17:36 На Верхотурском водохранилище спасли провалившегося под лёд рыбака
16:52 Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области
16:04 Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
15:24 Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
15:13 Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС
15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
11:59 Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах
10:42 В Екатеринбурге из автомагазина вынесли кота-продавца
10:30 Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
09:25 Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летня девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
16:26 Митрополит Екатеринбургский высказался о миграции в пасхальном послании
15:23 В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
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