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В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»
Скриншот из видео: бар «Молодость»
Утром 12 апреля в Екатеринбурге произошёл поджог у бара «Молодость», расположенного на улице Малышева, 44. По информации администрации заведения, около 9:00 неизвестный мужчина поджёг входную группу.
Пламя заметил экипаж ДПС, находившийся рядом. Сотрудники начали тушить огонь до прибытия пожарных. По данным МЧС России по Свердловской области, горели мусор и элементы входной группы. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. Никто не пострадал.
По словам представителей бара, инцидент не повлиял на работу заведения. Администрация просит очевидцев сообщить информацию о произошедшем в полицию или напрямую сотрудникам бара.
В МЧС уточнили, что на место происшествия прибыли два человека и одна единица техники. К моменту их прибытия огонь уже был потушен.
Пламя заметил экипаж ДПС, находившийся рядом. Сотрудники начали тушить огонь до прибытия пожарных. По данным МЧС России по Свердловской области, горели мусор и элементы входной группы. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. Никто не пострадал.
По словам представителей бара, инцидент не повлиял на работу заведения. Администрация просит очевидцев сообщить информацию о произошедшем в полицию или напрямую сотрудникам бара.
В МЧС уточнили, что на место происшествия прибыли два человека и одна единица техники. К моменту их прибытия огонь уже был потушен.
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