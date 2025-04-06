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В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»

12.52 Воскресенье, 13 апреля 2025
Скриншот из видео: бар «Молодость»
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Утром 12 апреля в Екатеринбурге произошёл поджог у бара «Молодость», расположенного на улице Малышева, 44. По информации администрации заведения, около 9:00 неизвестный мужчина поджёг входную группу.

Пламя заметил экипаж ДПС, находившийся рядом. Сотрудники начали тушить огонь до прибытия пожарных. По данным МЧС России по Свердловской области, горели мусор и элементы входной группы. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. Никто не пострадал.

По словам представителей бара, инцидент не повлиял на работу заведения. Администрация просит очевидцев сообщить информацию о произошедшем в полицию или напрямую сотрудникам бара.

В МЧС уточнили, что на место происшествия прибыли два человека и одна единица техники. К моменту их прибытия огонь уже был потушен.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
12:52 В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»
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13:22 В Екатеринбурге 16-летняя самокатчица попала в больницу по пути в школу
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11:21 В Серове загорелась квартира в девятиэтажке: спасены два человека
10:37 В екатеринбургском СИЗО-1 нашли шприцы и свёрток с неизвестным веществом
21:21 Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней
20:54 Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
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19:52 Судебный спор между «Уральской пчёлкой» и дочкой «Газпрома» разрешился в пользу пасеки
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