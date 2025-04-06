В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Утром 12 апреля в Екатеринбурге произошёл поджог у бара «Молодость», расположенного на улице Малышева, 44. По информации администрации заведения, около 9:00 неизвестный мужчина поджёг входную группу.Пламя заметил экипаж ДПС, находившийся рядом. Сотрудники начали тушить огонь до прибытия пожарных. По данным МЧС России по Свердловской области, горели мусор и элементы входной группы. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. Никто не пострадал.По словам представителей бара, инцидент не повлиял на работу заведения. Администрация просит очевидцев сообщить информацию о произошедшем в полицию или напрямую сотрудникам бара.В МЧС уточнили, что на место происшествия прибыли два человека и одна единица техники. К моменту их прибытия огонь уже был потушен.