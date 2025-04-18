Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие двое суток — 19 и 20 апреля — на территории Свердловской области сотрудники МЧС России ликвидировали 38 пожаров. Из них только 11 возгораний произошли в жилом секторе, остальные пришлись на промзону и открытые площадки. К счастью, удалось избежать гибели людей, но есть пострадавшие от огня и дыма.Все случаи с пострадавшими произошли в воскресенье. Женщина и ребёнок пострадали в селе Голубковское, где на улице Куйбышева горела частная баня (площадь возгорания составила 12 квадратных метров, с огнём пожарные справились за 23 минуты). В тот же день в Екатеринбурге серьёзно пострадал житель пятиэтажного дома на улице Ферганской. Если бы не вовремя подоспевшие пожарные, он мог и в вовсе погибнуть, поскольку не смог самостоятельно покинуть помещение на первом этаже, в котором на площади 20 квадратных метров полыхало домашнее имущество. Выведя его из квартиры, спасатели передали мужчину врачам. Сейчас он находится в больнице.Самый крупный пожар двух выходных произошёл в посёлке Цементный в субботу. Там загорелось бесхозное строение на улице Коскович. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 специалистов и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить за 38 минут. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание (оно в тот день стало причиной 13% всех пожаров).