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Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
Эксперты в области технологий, маркетинга и рекламы встретятся, чтобы рассказать предпринимателям и маркетологам о том, что ждет уральский бизнес в 2025 году и как использовать технологии искусственного интеллекта для продвижения в digital.
Команда рекламной вертикали МТС решила собрать на одной площадке креативных директоров, руководителей бизнеса, маркетологов и блогеров, чтобы обсудить вызовы 2025 года и рассказать, как искусственный интеллект помогает с ними бороться и какие фишки ИИ уже сейчас может использовать каждый предприниматель и маркетолог.
В программе — доклады и паблик-ток с уральскими предпринимателями и выступления экспертов в области маркетинга. Экспертизой поделятся топ-менеджеры МТС AdTech, представители брендов SimaLand, AROUND, BeBrand, О’Смысле и другие представители уральского бизнеса, а также креативный директор агентства BBDO Дмитрий Николаев, SMM-стратег, создатель блога DNative и сооснователь подкаст-платформы mave Алексей Ткачук и руководитель группы креативных коммуникаций Т-Банка Влад Сидоров.
После деловой программы гостей мероприятия ждет нетворкинг с экспертами и доступ в чат, где можно обменяться идеями и контактами.
Посмотреть полную программу конференции и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Команда рекламной вертикали МТС решила собрать на одной площадке креативных директоров, руководителей бизнеса, маркетологов и блогеров, чтобы обсудить вызовы 2025 года и рассказать, как искусственный интеллект помогает с ними бороться и какие фишки ИИ уже сейчас может использовать каждый предприниматель и маркетолог.
В программе — доклады и паблик-ток с уральскими предпринимателями и выступления экспертов в области маркетинга. Экспертизой поделятся топ-менеджеры МТС AdTech, представители брендов SimaLand, AROUND, BeBrand, О’Смысле и другие представители уральского бизнеса, а также креативный директор агентства BBDO Дмитрий Николаев, SMM-стратег, создатель блога DNative и сооснователь подкаст-платформы mave Алексей Ткачук и руководитель группы креативных коммуникаций Т-Банка Влад Сидоров.
После деловой программы гостей мероприятия ждет нетворкинг с экспертами и доступ в чат, где можно обменяться идеями и контактами.
Конференция начнётся 25 марта в 11.00 в «Центре Международной Торговли» (г. Екатеринбург, Куйбышева, 44Д). Количество мест ограничено.
Посмотреть полную программу конференции и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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