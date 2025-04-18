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На Верхотурском водохранилище спасли провалившегося под лёд рыбака
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На прошлой неделе, 16 апреля, на Верхотурском водохранилище, там, где соединяются реки Тура и Актау, спасли провалившегося под лёд рыбака.
Историю спасения рассказали в телеграм-канале «МВД Медиа».
Среди тех, кто спасал рыбака, оказался старший инспектор ДПС Иван Шилков, у которого в этот день был выходной. По его словам, он сразу заприметил рыбака, который направлялся к берегу через полыньи, и поглядывал в его сторону. В какой-то момент он увидел, что его товарищ по увлечению исчез из виду, а затем услышал его крик. Не раздумывая, он бросил свою удочку и поспешил на помощь, по пути подобрав толстую ветку. Именно её он протянул утопающему, чтобы тот схватился. Вытащить рыбака из воды ему помог ещё один рыбак, подоспевший к инспектору ДПС немногим позже.
Сообщается, что медицинская помощь спасённому не потребовалась.
Историю спасения рассказали в телеграм-канале «МВД Медиа».
Среди тех, кто спасал рыбака, оказался старший инспектор ДПС Иван Шилков, у которого в этот день был выходной. По его словам, он сразу заприметил рыбака, который направлялся к берегу через полыньи, и поглядывал в его сторону. В какой-то момент он увидел, что его товарищ по увлечению исчез из виду, а затем услышал его крик. Не раздумывая, он бросил свою удочку и поспешил на помощь, по пути подобрав толстую ветку. Именно её он протянул утопающему, чтобы тот схватился. Вытащить рыбака из воды ему помог ещё один рыбак, подоспевший к инспектору ДПС немногим позже.
«Совместными усилиями мы помогли рыбаку выбраться на берег, отвели его домой и помогли переодеться»,
– рассказал Шилков.
Сообщается, что медицинская помощь спасённому не потребовалась.
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