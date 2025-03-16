Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
Фото: Вечерние ведомости
24 марта, 19.00
Иранское кино: синтез традиций
Лекция, просмотр фильма «Развод Надера и Симин» и обсуждение.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 300₽
25 марта, 19.30
«Говорила мама...»
Музыкально-поэтический монолог о любви и одиночестве.
📍 Дом музыки (Свердлова, 30)
💸 Билеты: 900₽ (сайт), 1000₽ (на входе)
26 марта, 11.00
Папа умер в субботу
Фильм о поездке на похороны, где главная героиня встречает семью отца.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)
💸 350₽
27 марта, 19.30
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Молодая кровь
Читки пьес молодых уральских драматургов.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 от 900₽
28 марта, 18.00
"Безумный марафон Евгения Панфилова"
Паблик-ток с Алексеем Колбиным (экс-солист «Балета Евгения Панфилова») о балетмейстере и его творчестве.
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15)
💸 Вход свободный по регистрации
29 марта, 14.00
FREE MARKET DAY
Обмен одеждой, книгами и мелочами.
📍 бар «BUBA» (Ленина, 54 / Бажова, 95)
💸 Вход свободный
30 марта, 19.00
Прокофьев. Редкие цветы
Камерный концерт с поздними произведениями Прокофьева.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)
💸 1000₽
Иранское кино: синтез традиций
Лекция, просмотр фильма «Развод Надера и Симин» и обсуждение.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 300₽
25 марта, 19.30
«Говорила мама...»
Музыкально-поэтический монолог о любви и одиночестве.
📍 Дом музыки (Свердлова, 30)
💸 Билеты: 900₽ (сайт), 1000₽ (на входе)
26 марта, 11.00
Папа умер в субботу
Фильм о поездке на похороны, где главная героиня встречает семью отца.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)
💸 350₽
27 марта, 19.30
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Молодая кровь
Читки пьес молодых уральских драматургов.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 от 900₽
28 марта, 18.00
"Безумный марафон Евгения Панфилова"
Паблик-ток с Алексеем Колбиным (экс-солист «Балета Евгения Панфилова») о балетмейстере и его творчестве.
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15)
💸 Вход свободный по регистрации
29 марта, 14.00
FREE MARKET DAY
Обмен одеждой, книгами и мелочами.
📍 бар «BUBA» (Ленина, 54 / Бажова, 95)
💸 Вход свободный
30 марта, 19.00
Прокофьев. Редкие цветы
Камерный концерт с поздними произведениями Прокофьева.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)
💸 1000₽
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