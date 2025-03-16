Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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24 марта, 19.00Иранское кино: синтез традицийЛекция, просмотр фильма «Развод Надера и Симин» и обсуждение.📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 300₽25 марта, 19.30«Говорила мама...»Музыкально-поэтический монолог о любви и одиночестве.📍 Дом музыки (Свердлова, 30)💸 Билеты: 900₽ (сайт), 1000₽ (на входе)26 марта, 11.00Папа умер в субботуФильм о поездке на похороны, где главная героиня встречает семью отца.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)💸 350₽27 марта, 19.30ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Молодая кровьЧитки пьес молодых уральских драматургов.📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)💸 от 900₽28 марта, 18.00"Безумный марафон Евгения Панфилова"Паблик-ток с Алексеем Колбиным (экс-солист «Балета Евгения Панфилова») о балетмейстере и его творчестве.📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15)💸 Вход свободный по регистрации29 марта, 14.00FREE MARKET DAYОбмен одеждой, книгами и мелочами.📍 бар «BUBA» (Ленина, 54 / Бажова, 95)💸 Вход свободный30 марта, 19.00Прокофьев. Редкие цветыКамерный концерт с поздними произведениями Прокофьева.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)💸 1000₽