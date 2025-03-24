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У резиденции свердловского губернатора продолжаются пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Пикеты против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района продолжаются у резиденции губернатора Свердловской области.
Сегодня, 25 марта, с плакатом вышла жительница Екатеринбурга Александра. Так как в Сысертском районе у неё есть своя дача с огородом, она тоже выступает против строительства полигона, на котором будут складировать мусор.
Она возмущена тем, что сельскохозяйственные земли хотят перевести в категорию промышленной зоны, когда там можно что-либо вращивать.
Напомним, вчера в пикет выходил житель села Никольское, напомнивший, что жители Сысертского района всё ещё выступают против полигона.
Сегодня, 25 марта, с плакатом вышла жительница Екатеринбурга Александра. Так как в Сысертском районе у неё есть своя дача с огородом, она тоже выступает против строительства полигона, на котором будут складировать мусор.
Она возмущена тем, что сельскохозяйственные земли хотят перевести в категорию промышленной зоны, когда там можно что-либо вращивать.
Напомним, вчера в пикет выходил житель села Никольское, напомнивший, что жители Сысертского района всё ещё выступают против полигона.
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