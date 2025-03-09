Куда сходить в Екатеринбурге с 17 по 23 марта?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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🎭 Открытая репетиция плейбэк театраВозможность увидеть, как рождается плейбэк-перфоманс, и поучаствовать в играх для развития внимательности и эмоционального интеллекта.📍 Коучинг центр Станислава Гринберга (ул. Жукова, 5, этаж 7)💸 500₽18 марта, вторник, 18.30🖼️ «”Венеры” Михаила Ларионова». Лекция Тамары ГалеевойОбсуждение ироничного взгляда Ларионова на идеал красоты через его работы.📍 Библиотека им. Белинского (основное здание, литературная гостиная, 3 этаж)💸 Вход свободный по регистрации19 марта, среда, 19.00🎨 Величайшие: ПикассоВ рамках нового цикла встреч «Величайшие» пройдет мини-лекция о Пикассо — художнике, оказавшем значительное влияние на мировое искусство. Участники смогут узнать о его наследии и методах, а затем написать репродукцию его картины «Сон».📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 900 рублей (все материалы предоставляются)20 марта, четверг, 19.30📰 Осторожно, фейкньюс! Как и почему фейки захватывают инфополе?Кандидат технических наук Дмитрий Денисов расскажет о механике распространения фейков и манипуляций информацией.📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)💸 500 рублей21 марта, пятница, 20.30🎬 «Разделение»: Колд ХарборМини-лекции + показ эпизода сериала "Разделение" на английском языке с русскими субтитрами.📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 350 рублей22 марта, суббота, 16.00📀 Виниловый вечер: Джон КолтрейнПрослушивание шедевров джаза с комментариями музыковеда Тимофея Чаплюка.📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)💸 Любой донат, регистрация23 марта, воскресенье, 14.00🎥 Вячеслав Шмыров. Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый «праздник непослушания»Обсуждение «праздника непослушания» в кинематографе с кинокритиками Еленой Стишовой и Вячеслава Шмырова.📍 Ельцин-центр (проспект Ленина, 50, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации