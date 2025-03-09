Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 17 по 23 марта?
Фото: Вечерние ведомости
🎭 Открытая репетиция плейбэк театра
Возможность увидеть, как рождается плейбэк-перфоманс, и поучаствовать в играх для развития внимательности и эмоционального интеллекта.
📍 Коучинг центр Станислава Гринберга (ул. Жукова, 5, этаж 7)
💸 500₽
18 марта, вторник, 18.30
🖼️ «”Венеры” Михаила Ларионова». Лекция Тамары Галеевой
Обсуждение ироничного взгляда Ларионова на идеал красоты через его работы.
📍 Библиотека им. Белинского (основное здание, литературная гостиная, 3 этаж)
💸 Вход свободный по регистрации
19 марта, среда, 19.00
🎨 Величайшие: Пикассо
В рамках нового цикла встреч «Величайшие» пройдет мини-лекция о Пикассо — художнике, оказавшем значительное влияние на мировое искусство. Участники смогут узнать о его наследии и методах, а затем написать репродукцию его картины «Сон».
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 900 рублей (все материалы предоставляются)
20 марта, четверг, 19.30
📰 Осторожно, фейкньюс! Как и почему фейки захватывают инфополе?
Кандидат технических наук Дмитрий Денисов расскажет о механике распространения фейков и манипуляций информацией.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 500 рублей
21 марта, пятница, 20.30
🎬 «Разделение»: Колд Харбор
Мини-лекции + показ эпизода сериала "Разделение" на английском языке с русскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 350 рублей
22 марта, суббота, 16.00
📀 Виниловый вечер: Джон Колтрейн
Прослушивание шедевров джаза с комментариями музыковеда Тимофея Чаплюка.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Любой донат, регистрация
23 марта, воскресенье, 14.00
🎥 Вячеслав Шмыров. Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый «праздник непослушания»
Обсуждение «праздника непослушания» в кинематографе с кинокритиками Еленой Стишовой и Вячеслава Шмырова.
📍 Ельцин-центр (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
Возможность увидеть, как рождается плейбэк-перфоманс, и поучаствовать в играх для развития внимательности и эмоционального интеллекта.
📍 Коучинг центр Станислава Гринберга (ул. Жукова, 5, этаж 7)
💸 500₽
18 марта, вторник, 18.30
🖼️ «”Венеры” Михаила Ларионова». Лекция Тамары Галеевой
Обсуждение ироничного взгляда Ларионова на идеал красоты через его работы.
📍 Библиотека им. Белинского (основное здание, литературная гостиная, 3 этаж)
💸 Вход свободный по регистрации
19 марта, среда, 19.00
🎨 Величайшие: Пикассо
В рамках нового цикла встреч «Величайшие» пройдет мини-лекция о Пикассо — художнике, оказавшем значительное влияние на мировое искусство. Участники смогут узнать о его наследии и методах, а затем написать репродукцию его картины «Сон».
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 900 рублей (все материалы предоставляются)
20 марта, четверг, 19.30
📰 Осторожно, фейкньюс! Как и почему фейки захватывают инфополе?
Кандидат технических наук Дмитрий Денисов расскажет о механике распространения фейков и манипуляций информацией.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 500 рублей
21 марта, пятница, 20.30
🎬 «Разделение»: Колд Харбор
Мини-лекции + показ эпизода сериала "Разделение" на английском языке с русскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 350 рублей
22 марта, суббота, 16.00
📀 Виниловый вечер: Джон Колтрейн
Прослушивание шедевров джаза с комментариями музыковеда Тимофея Чаплюка.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Любой донат, регистрация
23 марта, воскресенье, 14.00
🎥 Вячеслав Шмыров. Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый «праздник непослушания»
Обсуждение «праздника непослушания» в кинематографе с кинокритиками Еленой Стишовой и Вячеслава Шмырова.
📍 Ельцин-центр (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
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