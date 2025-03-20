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Искусственный интеллект стал рабочим инструментом каждого третьего специалиста на Урале
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Специалисты из разных сфер бизнеса, живущие в крупных городах на Урале, стали чаще пользоваться искусственным интеллектом. Так, у более чем трети специалистов – 36% – уже используют нейросети в своей работе, и 63% не испытывали трудностей при освоении новых инструментов, выяснили аналитики МТС AdTech.
Как рассказали Вечерним ведомостям в центре аналитики и исследования платформы, проводившей опрос, респонденты чаще всего используют ИИ и нейросети в работе для:
– написания текстов – 59%;
– создания баннеров и иллюстраций – 35%;
– поиска информации для решения бизнес-задач – 29%;
– автоматической проверки и систематизации данных – также 29%
– автоматизации процесса документооборота – 24%.
О том, как можно использовать искусственный интеллект в своей работе, уральцы больше узнавали от коллег, друзей и знакомых (42%), а также из статей (25%) и обучения (21%).
По словам руководителя центра продуктов рекламы и digital-информирования МТС AdTech Владимира Фарафонова, если подвести итоги, то будет видно, что искусственный интеллект чаще всего используют для рекламных кампаний, в связи с чем их команда начала работать над инструментами, которые бы были удобны для маркетологов, помогая придумывать креативные тексты и верно выбирать аудиторные сегменты.
Помимо этого, искусственный интеллект пользуется спросом в бизнесе. К использованию ИИ в своей работе прибегали 23% специалистов из малого и микробизнеса, и 13% из крупного и среднего.
Вице-президент АКАР, сопредседатель комитета ИИ, CEO, сооснователь AI influence, сооснователь ReFace Technology Алексей Парфун также отметил гибкость малого бизнеса.
Всего центром аналитики и исследований МТС AdTech было опрошено 1500 специалистов разных сфер деятельности в десяти самых крупных городах Уральского федерального округа старше 18 лет. В опросе приняли участие респонденты из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута, Нижнего Тагила, Кургана, Нижневартовска, Каменска-Уральского и Златоуста.
Как рассказали Вечерним ведомостям в центре аналитики и исследования платформы, проводившей опрос, респонденты чаще всего используют ИИ и нейросети в работе для:
– написания текстов – 59%;
– создания баннеров и иллюстраций – 35%;
– поиска информации для решения бизнес-задач – 29%;
– автоматической проверки и систематизации данных – также 29%
– автоматизации процесса документооборота – 24%.
О том, как можно использовать искусственный интеллект в своей работе, уральцы больше узнавали от коллег, друзей и знакомых (42%), а также из статей (25%) и обучения (21%).
По словам руководителя центра продуктов рекламы и digital-информирования МТС AdTech Владимира Фарафонова, если подвести итоги, то будет видно, что искусственный интеллект чаще всего используют для рекламных кампаний, в связи с чем их команда начала работать над инструментами, которые бы были удобны для маркетологов, помогая придумывать креативные тексты и верно выбирать аудиторные сегменты.
Помимо этого, искусственный интеллект пользуется спросом в бизнесе. К использованию ИИ в своей работе прибегали 23% специалистов из малого и микробизнеса, и 13% из крупного и среднего.
Вице-президент АКАР, сопредседатель комитета ИИ, CEO, сооснователь AI influence, сооснователь ReFace Technology Алексей Парфун также отметил гибкость малого бизнеса.
«Любопытно, что малый бизнес оказался более гибким, чем гиганты – предприниматели быстро поняли, что дешевле нанять нейросеть, чем искать сотрудника. Совсем скоро будет нормой бухгалтер – ИИ робот, всем стоит об этом задуматься. Нейросети неизбежно станут обязательной строкой резюме – прямо после пункта "стрессоустойчивость". При этом данная отрасль остро нуждается в регулировании и формировании понятных и прозрачных "правил игры", поэтому мы внутри АКАР активно разрабатываем понятийный аппарат и стандарты работы с искусственным интеллектом»,
– сказал Алексей Парфун.
Всего центром аналитики и исследований МТС AdTech было опрошено 1500 специалистов разных сфер деятельности в десяти самых крупных городах Уральского федерального округа старше 18 лет. В опросе приняли участие респонденты из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута, Нижнего Тагила, Кургана, Нижневартовска, Каменска-Уральского и Златоуста.
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