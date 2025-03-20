Житель села Никольское вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора





подчеркнул Дмитрий. «Сысертский район жив, и он все так же против размещения грандиозной помойки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского районе. С плакатом вышел житель села Никольское Дмитрий.По словам Дмитрия, не только он, но и другие жители Сысертского района не готов мириться с планами по строительству этого полигона.