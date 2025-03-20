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Житель села Никольское вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского районе. С плакатом вышел житель села Никольское Дмитрий.
По словам Дмитрия, не только он, но и другие жители Сысертского района не готов мириться с планами по строительству этого полигона.
По словам Дмитрия, не только он, но и другие жители Сысертского района не готов мириться с планами по строительству этого полигона.
«Сысертский район жив, и он все так же против размещения грандиозной помойки»,
– подчеркнул Дмитрий.
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