Две нелегальные майнинговые фермы «накрыли» свердловские силовики





– сказал Валерий Горелых. «По данному факту ГСУ ГУ МВД области возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области «накрыли» две нелегальные майнинговые фермы, тайно потреблявшие энергию у электросетевой компании.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, их обнаружили в производственных помещениях в посёлках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района. К электричеству они были подключены незаконно. Никакие официальные договора с энергосбытовыми и сетевыми организациями у них заключены не были. По данным полиции, ущерб, причинённый электросетевой компании, составил более 14 миллионов рублей.Деятельность майнинговых ферм была пресечена специалистами из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского управления МВД с участием службы безопасности «Россетей». Они обнаружили более 200 видеокарт, которые использовались для майнинга криптовалюты. Общая стоимость оборудования превышает 30 миллионов рублей.По его данным, в причастности к организации работы обоих майнинговых ферм подозревают уроженца Златоуста Челябинской области, 1988 года рождения. Известно, что сейчас он живёт в Екатеринбурге и является директором общества с ограниченной ответственностью и по совместительству индивидуальным предпринимателем.На данный момент он задержан и помещён в ИВС УМВД в Екатеринбурге. Сообщается, что для него избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.