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Две нелегальные майнинговые фермы «накрыли» свердловские силовики
Фото предоставлено свердловской полицией
В Свердловской области «накрыли» две нелегальные майнинговые фермы, тайно потреблявшие энергию у электросетевой компании.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, их обнаружили в производственных помещениях в посёлках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района. К электричеству они были подключены незаконно. Никакие официальные договора с энергосбытовыми и сетевыми организациями у них заключены не были. По данным полиции, ущерб, причинённый электросетевой компании, составил более 14 миллионов рублей.
Деятельность майнинговых ферм была пресечена специалистами из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского управления МВД с участием службы безопасности «Россетей». Они обнаружили более 200 видеокарт, которые использовались для майнинга криптовалюты. Общая стоимость оборудования превышает 30 миллионов рублей.
По его данным, в причастности к организации работы обоих майнинговых ферм подозревают уроженца Златоуста Челябинской области, 1988 года рождения. Известно, что сейчас он живёт в Екатеринбурге и является директором общества с ограниченной ответственностью и по совместительству индивидуальным предпринимателем.
На данный момент он задержан и помещён в ИВС УМВД в Екатеринбурге. Сообщается, что для него избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, их обнаружили в производственных помещениях в посёлках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района. К электричеству они были подключены незаконно. Никакие официальные договора с энергосбытовыми и сетевыми организациями у них заключены не были. По данным полиции, ущерб, причинённый электросетевой компании, составил более 14 миллионов рублей.
Деятельность майнинговых ферм была пресечена специалистами из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского управления МВД с участием службы безопасности «Россетей». Они обнаружили более 200 видеокарт, которые использовались для майнинга криптовалюты. Общая стоимость оборудования превышает 30 миллионов рублей.
«По данному факту ГСУ ГУ МВД области возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»,
– сказал Валерий Горелых.
По его данным, в причастности к организации работы обоих майнинговых ферм подозревают уроженца Златоуста Челябинской области, 1988 года рождения. Известно, что сейчас он живёт в Екатеринбурге и является директором общества с ограниченной ответственностью и по совместительству индивидуальным предпринимателем.
На данный момент он задержан и помещён в ИВС УМВД в Екатеринбурге. Сообщается, что для него избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
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