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В Екатеринбурге с 31 марта заработает «горячая линия» по вопросам зачисления детей в первые классы

17.22 Понедельник, 24 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге с 31 марта по 4 апреля будет работать «горячая линия», позвонив на которую родители смогут сообщить о проблемах при приёме заявлений на зачисление детей в первые классы.

Позвонить на «горячую линию» можно по телефону: 229-59-24. Также родители могут лично обратиться в прокуратуру по адресу: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 54.

Обращения принимают по следующему графику:
– С понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00);
– В пятницу с 09.00 до 17.00 (также с перерывом с 13.00 до 14.00).


Работу «горячей линии» анонсировала городской прокурор Светлана Кузнецова на пресс-конференции в «ТАСС-Урал», сообщает областная прокуратура.

Также во время своего выступления она напомнила, что за подделку и использование заведомо подложных документов для зачисления детей в образовательные учреждения статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. По её данным, в прошлом году было возбуждено четыре таких уголовных дела.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:53 Отравившаяся клиентка «Быстрого лося» добилась компенсации в 46,5 тысячи рублей
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11:45 120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
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17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
16:45 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области
15:39 В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
14:45 51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов
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