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В Екатеринбурге с 31 марта заработает «горячая линия» по вопросам зачисления детей в первые классы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 31 марта по 4 апреля будет работать «горячая линия», позвонив на которую родители смогут сообщить о проблемах при приёме заявлений на зачисление детей в первые классы.
Позвонить на «горячую линию» можно по телефону: 229-59-24. Также родители могут лично обратиться в прокуратуру по адресу: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 54.
Работу «горячей линии» анонсировала городской прокурор Светлана Кузнецова на пресс-конференции в «ТАСС-Урал», сообщает областная прокуратура.
Также во время своего выступления она напомнила, что за подделку и использование заведомо подложных документов для зачисления детей в образовательные учреждения статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. По её данным, в прошлом году было возбуждено четыре таких уголовных дела.
Позвонить на «горячую линию» можно по телефону: 229-59-24. Также родители могут лично обратиться в прокуратуру по адресу: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 54.
Обращения принимают по следующему графику:
– С понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00);
– В пятницу с 09.00 до 17.00 (также с перерывом с 13.00 до 14.00).
– С понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00);
– В пятницу с 09.00 до 17.00 (также с перерывом с 13.00 до 14.00).
Работу «горячей линии» анонсировала городской прокурор Светлана Кузнецова на пресс-конференции в «ТАСС-Урал», сообщает областная прокуратура.
Также во время своего выступления она напомнила, что за подделку и использование заведомо подложных документов для зачисления детей в образовательные учреждения статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. По её данным, в прошлом году было возбуждено четыре таких уголовных дела.
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