В Екатеринбурге с 31 марта заработает «горячая линия» по вопросам зачисления детей в первые классы

Обращения принимают по следующему графику:

– С понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00);

– В пятницу с 09.00 до 17.00 (также с перерывом с 13.00 до 14.00).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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