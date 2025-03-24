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В здании Свердловского областного суда ко Дню Победы открылась выставка
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
Свердловский областной суд сообщил об открытии обновлённой экспозиции выставки, посвящённой главному судебному разбирательству ХХ века – Нюрнбергскому процессу.
Открытие выставки во Дворце правосудия приурочили к 80-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка представлена тематическими стендами:
– «Нюрнбергский процесс»;
– «Забвению не подлежит»;
– «Женщины в годы войны»;
– «Письма с фронта»;
– «Дети – жертвы войны».
Посетители суда могут увидеть фотографии, документы, личные вещи фронтовиков, трофеи и предметы быта того времени.
По словам сотрудников суда, работавшей над выставкой, они по крупицам собирали вещи и документы, и на сегодняшний день в музее суда собрано более 600 экспонатов. Некоторые из них также побывали в районных и городских судах в рамках «передвижных выставок».
Увидеть экспозицию можно на 5 этаже корпуса «А». Она доступна для посетителей в часы работы суда (с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00. В пятницу до 17.00. Перерыв в суде с 13.00 до 14.00).
Открытие выставки во Дворце правосудия приурочили к 80-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Над созданием экспозиции трудились судьи и работники аппарата областного суда. Основная выставка была сформирована и открыта в 2016 году. В этом году экспозиция дополнилась двумя витринами, посвященными военным будням»,
– рассказали в областном суде.
Выставка представлена тематическими стендами:
– «Нюрнбергский процесс»;
– «Забвению не подлежит»;
– «Женщины в годы войны»;
– «Письма с фронта»;
– «Дети – жертвы войны».
Посетители суда могут увидеть фотографии, документы, личные вещи фронтовиков, трофеи и предметы быта того времени.
Фото: Свердловский областной суд
По словам сотрудников суда, работавшей над выставкой, они по крупицам собирали вещи и документы, и на сегодняшний день в музее суда собрано более 600 экспонатов. Некоторые из них также побывали в районных и городских судах в рамках «передвижных выставок».
Увидеть экспозицию можно на 5 этаже корпуса «А». Она доступна для посетителей в часы работы суда (с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00. В пятницу до 17.00. Перерыв в суде с 13.00 до 14.00).
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