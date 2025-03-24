В здании Свердловского областного суда ко Дню Победы открылась выставка





рассказали в областном суде. «Над созданием экспозиции трудились судьи и работники аппарата областного суда. Основная выставка была сформирована и открыта в 2016 году. В этом году экспозиция дополнилась двумя витринами, посвященными военным будням»,

Фото: Свердловский областной суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд сообщил об открытии обновлённой экспозиции выставки, посвящённой главному судебному разбирательству ХХ века – Нюрнбергскому процессу.Открытие выставки во Дворце правосудия приурочили к 80-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.Выставка представлена тематическими стендами:Посетители суда могут увидеть фотографии, документы, личные вещи фронтовиков, трофеи и предметы быта того времени.По словам сотрудников суда, работавшей над выставкой, они по крупицам собирали вещи и документы, и на сегодняшний день в музее суда собрано более 600 экспонатов. Некоторые из них также побывали в районных и городских судах в рамках «передвижных выставок».Увидеть экспозицию можно на 5 этаже корпуса «А». Она доступна для посетителей в часы работы суда (с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00. В пятницу до 17.00. Перерыв в суде с 13.00 до 14.00).